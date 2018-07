OEFEN. KAA Gent boekt nipte zege tegen Strasbourg na strafschop, eerste minuten voor Odjidja MDB

23 juli 2018

23u16 0

Gent heeft in de Ghelamco Arena het Franse Strasbourg geklopt met 1-0. In een oefenwedstrijd ging de bal in de 84ste minuut op de stip na een handsbal van nota bene Stefan Mitrovic. De verdediger die de Buffalo's net inruilde voor de Franse eersteklasser. Andrijasevic klaarde de klus en zette de strafschop om. Vadis Odjidja trok vanavond voor het eerst het shirt van Gent aan. De nieuwe aanwinst stond meteen in de basis.

Opstelling Gent eerste helft: Thoelen, Asare, Rosted, Plastun, Foket, Verstraete, Odjidja, Chakvetadze, Limbombe, Yaremchuk, Kubo

Opstelling Gent tweede helft: Coosemans, De Smet, Davidzada, Horemans, Kalu, Mostafa, Andrijasevic, Esiti, Beridze, Dompé, David

1-0: Andrijasevic stuurt Kamara naar de verkeerde kant en knalt hem rustig binnen #GNTRCSA pic.twitter.com/MRjXCoR3TM KAA Gent(@ KAAGent) link