OEFEN. Club en KV Mechelen weten niet te scoren, fans met elkaar op de vuist - Kubo loodst AA Gent langs PEC Zwolle - Pirard blundert bij STVV Redactie

18 juli 2018

20u41 1

Club en Mechelen spelen gelijk, fans gaan met elkaar op de vuist

Club Brugge en KV Mechelen raakten niet verder dan een scoreloze draw. Ivan Leko koos tegen de kersverse tweedeklasser voor een B-ploeg maar had wel het betere van het spel. Voor rust resulteerde dat nog niet in grote kansen, maar na de koffie werden de doelmannen wel aan het werk gezet. Gescoord werd er echter niet. In minuut 70 moest scheidsrechter Alexandre Boucaut de match trouwens even onderbreken nadat enkele fans met elkaar op de vuist gingen. Na het oponthoud werd de partij gewoon uitgespeeld.

Club Brugge: Horvath - Scholz, Schoonbaert, Peres - Tomecak, Baiye, Vanlerberghe, Refaelov, Diatta - Dennis en Openda

30' Ook in Limburg is het warm! Drankpauze 💦⏳ #KvmClu pic.twitter.com/XAfcinKfdX Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Flater van STVV-doelman Pirard levert Grieken gevleide draw op.

In een aangename oefenpot leek STVV verdiend te zullen winnen van Olympiakos, maar een verschrikkelijke flater van Pirard leverde de Grieken in de slotminuten toch nog een gelijkspel op.

Tot grote ergernis bij de eigen supporters, nog maar 's een oefenmatch ver weg van Stayen. Deze keer in Beringen. Omdat het Griekse Olympiakos niet wilde spelen op kunstgras, nota bene. Over naar de match. Al in de eerste minuut kregen de Kanaries ook sportief bijna het deksel op de neus. Maar de knal van Camara ging via een Truiense voet in corner. Het antwoord van STVV liet niet lang op zich wachten. Bezus stuurde Nazon mooi in het straatje en die liet de Griekse doelman Giannotis in de korte hoek kansloos. 1-0 na nauwelijks vier minuten.

Ondanks het zwoele weer, hielden beide ploegen er een hoog tempo op na. Het leverde weer een kans over voor Nazon. Maar deze keer besloot die voorlangs. De Grieken kregen nauwelijks vat op het duo Bezus-Ceballos. Daardoor was vooral STVV dat kon aandringen. Giannotis moest alles uit zijn kast halen op een poging van De Bruyn. De bezoekers aasden nu vooral op de counter. Maar die kwam er niet echt uit. En een zeldzame vrije trap leverde ook al niks op. Drankpauze dan maar. Olympiakos putte er blijkbaar extra energie uit en drong STVV terug. Het leverde ook een grote kans op voor Androutsos. Maar hij schoof het leer naast de verste paal buiten. Camara probeerde het dan maar 's van ver. Pirard lag echter goed in de hoek. De kanaries geraakten eerst moeilijk uit de omknelling, maar knokten zich toch opnieuw in de match. Het spel ging nu aardig op en neer. Maar kansen bleven verder uit. 1-0 bij de rust.

De tweede helft begon zoals de eerste helft met een grote kans voor Olympiakos maar Vukovix knikte van dichtbij naast. Weer liet het antwoord van STVV niet lang op zich wachten. Ceballos mikte naar de winkelhaak maar Giannotis zat er goed bij. Weer ging het spel goed op en neer. Weer was het tempo vrij hoog. Ceballos stuurde De Bruyn in het straatje. Maar die kwam niet goed uit met zijn passen en liet de uitstekende kans liggen. Diezelfde De Bruyn kreeg nauwelijks twee minuten later een herkansing. Nu werd hij door Bezus afgezonderd voor doel, maar deze keer besloot het Brussels ketje op de Griekse doelman.

Zo bleven de bezoekers in de match. Ceballos pakte nog uit met een verdienstelijk afstandsschot. Aan de overkant deed Romao net hetzelfde en beslot Manos nog 's nipt naast de verste paal. De tijd vloog voorbij. De laatste vijf minuten waren al ingegaan. De match verveelde nog altijd niet. Beide ploegen persten er nog 's alles uit. Een krul van Bourard had beter verdiend. En dan was er die flater van Pirard die zich totaal verkeek op een poging van Guerrero. Zo kwam er op het bord toch nog een 1-1 te staan. (FKS)

STVV: Pirard; Botaka, Tomiyasu, Tena (72' Mmaee), De Norre (46' Antunes); De Sart (81' Bourard), De Petter; Ceballos (65' Acolatse), Bezus, De Bruyn: Nazon (65' Janssens).

Doelpunten : 4' 1-0 Nazon, 87' 1-1 Guerrero

Toeschouwers: 700

Scheidsrechter: Wesley Alen

Kubo loodst AA Gent langs PEC Zwolle

Derde keer, goeie keer. Na draws tegen PAOK en Willem II boekte AA Gent nu een oefenzege tegen PEC Zwolle. Achter gesloten deuren bracht Yves Vanderhaeghe een stevig elftal aan de aftrap, met Kubo als valse negen. Op het halfuur loonde die zet. De Japanner verschalkte de Nederlandse doelman op een diepe bal van Chakvetadze. Tien minuten eerder had Coosemans de beste kans onschadelijk gemaakt met een prima dubbele parade. Na rust evenmin veel kansen te noteren. Scheidrechter Bram Van Driessche doorzag goed een schwalbe van Mostafa in de zestien. En Coosemans kwam met de schrik vrij toen een bezoeker een pass net niet kon onderscheppen. In de slotminuten trapte Van Duinen nog een uitstekende kans naast voor Zwolle, voor Gent trof de ingevallen Sylla buitenkant paal. (VDVJ)

AA Gent: Coosemans, Foket, Plastun, Rosted, Asare, Esiti (60’ Andrijasevic), Mostafa (77’ Raskin), Olayinka, Chakvetadze, Yaremchuk, Kubo (81’ Sylla)

Doelpunt: 32’ Kubo (1-0)

Meer over STVV

sportdiscipline

voetbal

sport

Pirard

Kubo

Olympiakos

Nazon