OEFEN. Anderlecht verijdelt in extremis verlies tegen Westerlo - Moeskroen klopt STVV na snertmatch

20 juli 2018

21u29

Bron: Belga 1

RSC Anderlecht ontloopt op de valreep nederlaag tegen Westerlo

Anderlecht heeft zijn voorlaatste oefenwedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Paars-wit speelde op het veld van 1B-club KVC Westerlo 2-2-gelijk.

Hein Vanhaezebrouck bracht een experimenteel elftal aan de aftrap met de eerste basisplaats voor Zakaria Bakkali. De Belgische recordkampioen begon het sterkst tegen een Westerlo op volle kracht, maar kwam halverwege de eerste helft wel op achterstand. Jens Naessens (26.) profiteerde van een blunder van doelman Frank Boeckx om de score te openen. Uitblinker Alexis Saelemaekers gaf de perfect assist, maar Westerlo-goalie Koen Van Langendonck hield de gelijkmaker van Kristal Abazaj uit zijn doel. Na een aangename en evenwichtige eerste helft gigen de Kemphanen met een kleine voorsprong de rust in.

Net voor het uur stond RSC Anderlecht 2-0 in het krijt. Na tussenkomst van de videoref legde scheidsrechter Kevin Van Damme het leer op de stip voor een trekfout van Ivan Santini, Lukas Van Eenoo (57.) stuurde Boeckx de verkeerde kant op. Het was evenwel niet lang wachten op de aansluitingstreffer. Mohammed Dauda (65.) bracht de paars-wit opnieuw in de partij. Ook na de rode kaart voor Hannes Delcroix, die de doorgebroken Naessens neerhaalde, bleef Anderlecht op zoek gaan naar de gelijkmaker. In de absolute slotminuut viel die ook. Opnieuw was Dauda (90.+3) de scherpschutter van dienst.

RSC Anderlecht tankte zo weinig vertrouwen voor zijn laatste voorbereidingsduel, morgen tegen Stade Rennes in een uitverkocht Constant Vanden Stockstadion. Volgende week trappen de Brusselaars hun competitie op gang in Kortrijk.

Moeskroen klopt STVV na matige pot

Wat een snertmatch toch, dat oefenduel tussen STVV en Moeskroen, gewonnen door de Henegouwers na een knik van Olinga op het kwartier.

Een oefenmatch tussen STVV en Moeskroen in Beringen. Weinig Limburgers en Henegouwers lieten zich verleiden om af te zakken naar het Mijnstadion. Terecht. Want wat de twee teams van bij het begin opdisten was een potje rommelvoetbal. Toch wist Moeskroen snel op voorsprong te klimmen toen de Truiense verdedigers even stonden te slapen en Olinga een voorzet van Mbombo van dichtbij ongehinderd kon binnen knikken.

En verder, vraagt u zich af. Beide ploegen beletten elkaar gewoon te voetballen, slordigheden stapelden zich ook op. Aan beide kanten werd er wel serieus druk op de bal gezet, de duels werden ook scherper. Het leverde een akkefietje op tussen Katranis en Bourard, in de kiem gesmoord door ref Vandevenne. Pas in de slotminuut van die eerste helft kwam STVV even piepen. Nazon bediende Bourard maar die besloot op Werner. Einde van een eerste helft 'huilen met de pet op'.

Bracht de tweede helft beterschap? Een vrije trap van Bourard, uit het doelvlak gehaald door Werner, liet het beste verhopen. Het bleek ijdele hoop. Want alweer hervielen beide ploegen in het stramien van de eerste helft. Niet het aankijken waard dus. Acolatse kreeg wel even de handen op elkaar. Hij rondde een mooie persoonlijke actie en een dito slalom af met een bal op het lijf van Werner.

Maar op het veld ging het uiteindelijk van kwaad naar erger. Ook het publiek gromde nu nadrukkelijk. Alle hoop was nu gevestigd op de vervangingen die er zaten aan te komen. Tweede keer ijdele hoop. Het draaide echt aan geen van beide kanten. Opdenakker en Janssens probeerden het nog van op afstand. Maar in ons hoofd was het aftellen met nog tien minuten te gaan al begonnen. En het bleef bij aftellen. Het eindsignaal klonk dan ook als een verlossing. (FKS)

STVV: Steppe; De Norre (68' Tomiyasu)), Teixeira, Mmaee, Thallyson (68' Antunes); Garcia Tena (68' Opdenakker), Asamoah; Acolatse, Bourard (68' De Bruyn), Abrahams (68' Janssens); Nazon (82' Ryckaert).

Moeskroen: Werner; Vojvoda, Diediou, Godeau, Katranis (71' Huyghebaert); Kuzmanovic, Van Durmen, Mbombo, Mohamed (78' Gulan); Sambu (73' Napoleone), Olinga

Doelpunten: 18' 0-1 Olinga

Scheidsrechter: Pieter Vandevenne

Toeschouwers: 250

Moeskroen verloor gisteren van Oudenaarde

Excelsior Moeskroen heeft gisteren tegen Oudenaarde (eerste amateur) zijn voorlaatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren met 1-0. KV Kortrijk en 1B-club Beerschot hielden elkaar in evenwicht (1-1).

Moeskroen opende met een B-ploeg het best in Oudenaarde, maar Noam Debaisieux en Mario Jelavic zagen hun inzet stranden op het doelkader. Nadien nam de thuisploeg de regie over. Doelman Butez moest meermaals de meubelen redden. De Henegouwers vonden het snelst de weg naar doel, maar de treffer van Babacar Dione werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overkant werd het doelpunt van Dempsey Vervaecke (41.) wel goedgekeurd. De troepen van Frank Defays konden het tij niet keren in een povere tweede helft.

KV Kortrijk hield in Hoboken een testwedstrijd tegen Beerschot Wilrijk, een titelkandidaat in de Proximus League. De Kerels domineerden het gros van de partij en kwamen dankzij Abdul Ajagun (25.) verdiend op voorsprong. Beerschot Wilrijk prikte terug, maar nieuwkomer Loris Brogno liet de gelijkmaker liggen. Na de pauze zaten de Mannekes beter in de match en kwamen ze langszij via Erwin Hoffer (66.). KV Kortrijk zocht in het slot de winnende treffer, maar vond die niet. Zaterdag ontvangen de spelers van Glen De Boeck het Franse Metz.

