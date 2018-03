Ode aan de basis van het Belgisch voetbal op de Bosuil: dit zijn de 16 winnaars van de Golden Palace Ball uit provincie Antwerpen Hans Op de Beeck

09 maart 2018

22u53 24 Belgisch Voetbal De Bosuil was vanavond het decor van de allereerste Antwerpse uitreiking van de Golden Palace Ball, dat de beste spelers en speelsters uit de provinciale reeksen bekroont. Zestien Gouden Schoenen zeg maar, want het waren de trainers uit de verschillende reeksen die de winnaars bepaalden via hun top vijf. Volgende week is Oost-Vlaanderen aan de beurt in het ICC van Gent, op 30 maart volgt West-Vlaanderen in het Kursaal van Oostende.

Opvallend veel mooi volk vanavond in een sfeervolle Bosuil, met Frank Raes en Sven Van den Abbeele als presentatoren van de Golden Palace Ball en een resem aan ex-topvoetballers om de trofeeën uit te reiken: Cisse Severeyns, Patrick Goots, Eric Van Meir, Bart Goor en Peter Van Der Heyden, terwijl ook dokter Chris Goossens en Joke Van de Velde hun opwachting maakten. En de winnaars zijn!

Eerste provinciale: Tristan Dermaut

De man van de avond op de Bosuil? Tristan Dermaut. De spits van Lyra gaat met de Golden Palace Ball van eerste provinciale in Antwerpen aan de haal. Dermaut is ook de topschutter van de reeks met 23 goals en verlengde onlangs zijn contract bij Lyra, dat goed op weg lijkt kampioen te spelen en terug richting nationale reeksen te gaan. Dermaut haalde het met 47 punten overtuigend van Maico Gerritsen (30 punten) en Kevin Huysmans (29), spitsen van die andere titelkandidaten, respectievelijk Lille en Racing Mechelen. Net als Gerritsen was Dermaut voor 20 trainers hun topkeuze, maar Dermaut was voor 12 andere coaches tweede keuze, terwijl Gerritsen daar bleef steken op 4.

Mooi moment voor Dermaut: hij kreeg zijn trofee uit handen van Cisse Severeyns, met wie hij nog samengespeeld heeft bij Gooreind. "Tristan is snel, doelgericht en onvoorspelbaar", wist de Cisse nog. En ook voor Rudy Van Houdt, trainer van het nummer vier Berlaar-Heikant, is Dermaut de meer dan terecht winnaar: "Tristan steekt er bovenuit, hij heeft in hogere reeksen gevoetbald en is eigenlijk te goed voor eerste provinciale."

Tweede provinciale A: Kristof Kerremans

Heel wat spannender in tweede A, waar Kristof Kerremans, aanvallende middenvelder van VV Duffel, het haalt voor Wannes Janssens van Broechem en Nick Van Der Westerlaken van Hoboken. Kerremans kon rekenen op 19 punten, vier meer dan Janssens en vijf meer dan Van Der Westerlaken. Alleen bij de prijsuitreiking even verwarring, toen Patrick Goots Van Der Westerlaken als winnaar uitriep. Snel gecorrigeerd door Frank Raes, tot jolijt van de Duffelse fans.

De terechte winnaar, volgens coach Alain Wittocx van reeksgenoot Bonheiden. "Ik heb veel bewondering voor Kristof Kerremans. Dat VV Duffel aan een sterk seizoen bezig is en op kop staat (het heeft 6 punten meer dan het nummer twee Hoboken, nvdr) heeft veel met de aanvallende middenvelder te maken. Altijd aanspeelbaar laat hij de ploeg beter draaien terwijl hij bovendien zorgt voor meer rendement."

Tweede provinciale B: Ben Bakkovens

Net als de titelstrijd tussen Wuustwezel en De Kempen (Wuustwezel telt met nog zes matchen te spelen één puntje meer), was het ook spanning troef in de strijd om de Golden Palace Ball in tweede B. Uiteindelijk totaliseert Ben Bakkovens (21 punten) van De Kempen één puntje meer dan Steven Bartholomeeussen (20) van Zoersel en twee meer dan de Nederlander Roel Jongenelis (19) van Wuustwezel.

Serge Crève, coach van Zoersel: "Bakkovens is een heel nuttige speler. Hij is misschien niet de meest opvallende figuur, maar hij is wel een onmisbare schakel voor De Kempen. Zo'n speler wil elke trainer in zijn ploeg."

Derde provinciale A: Joren Dingemans

Drie punten bedraagt hier het verschil tussen één en twee: aanvallende middenvelder Joren Dingemans (25 punten), alias 'Mister Ekeren', kon net iets meer bekoren voor de coaches dan Jannik Cools (22) van Lentezon Beerse. Ook op het podium in 3A, maar op grote afstand, staat Jens Smet (13) van het nummer twee SK Loenhout. Frank Peeters, coach van leider Kalmthout: "Dingemans is niet alleen bijzonder sterk met de kop. Hij beschikt ook over enorm veel scorend vermogen. Misschien niet op basis van dit seizoen, maar op basis van zijn carrière verdient hij het het meest."

Derde provinciale B: Cephas Chimedza

Een van de bekendste namen uit het provinciale voetbal in Antwerpen en ook met veel overschot winnaar van de Golden Palace Ball in zijn reeks: Cephas Chimedza. De 33-jarige Zimbabwaan speelde voor Germinal Beerschot, Sint-Truiden, Westerlo, waarna knieproblemen hem parten speelden. Via Capellen ging het naar Willebroek, waarvoor hij deze Golden Pace Ball won. Hij laat met maar liefst 49 punten Jeroen Trogh (24) van KFC Putte en Tarik Traizi (19) van Excelsior Puur ver achter zich. Andy Marin, coach van Branst: "Chimedza kan met zijn ervaring op zijn ééntje een wedstrijd kantelen en Willebroek aan een overwinning helpen. Hij staat bovenaan bij de topschutters en laat ook de anderen scoren. Traizi en Trogh zijn voor hun club van grote waarde maar niet zo dominant als Chimedza." Dat uit zich ook in de stand: Willebroek is de leider met een punt voor op Putte en ook nog een match tegoed.

Derde provinciale C: Ton Dekkers

Nek aan nek-race in derde C, waar Ton Dekkers van Verbroedering Balen het met één puntje verschil haalt van Giovanni Huysmans van Excelsior Bouwel. Ondanks de 37 goals die laatstgenoemde dit seizoen al op zijn conto heeft staan. 25 punten versus 24. Ook op het podium: Michiel Slaets van St-Dymphna Geel, de autoritaire leider in de competitie. Ton Dekkers begon bij Kerkhoven, om nadien bij Lommel terecht te komen. Daar plukte Racing Genk hem weg, waar hij anderhalf seizoen actief was bij de beloften. Na anderhalf jaar Patro en vier seizoenen Cappellen keerde hij terug naar de Kempen. "Ik beleefde in Kapellen mooie momenten, maar ik hou meer van de Kempense sfeer. Dat volkse ligt me beter', aldus de Balenaar, die de trofee uit handen kreeg van Cisse Severeyns waarmee hij nog heeft samengespeeld in Cappellen.

Vierde provinciale A: Jeroen Van Landeghem

Ook weinig verschil tussen de top drie in vierde A, met Jeroen Van Landeghem van Achterbroek die het met 15 punten haalt voor Philippe Biernaux (12) van Oostmalle en Mathijs Vissers (10) van ook Achterbroek. "Jeroen Van Landeghem is misschien niet de meest verfijnde aanvaller, maar hij heeft wel al de kaap van de 30 goals overschreden. Voor mij is hij veruit de beste spits die er rondloopt in vierde en zelfs derde provinciale", aldus zijn coach Kenneth De Swaef.

Vierde provinciale B: Tommy Van Brandt

Geen concurrentie voor de ervaren en klasrijke Tommy Van Brandt in vierde B. Voor maar liefst 20 trainers was Van Brandt hun eerste keuze. Daarmee laat de aanvaller van Pulle, met Pulderbos in de running om de titel, met 29 punten de verzamelde concurrentie ver achter zich: Robin Van De Vel van Pulderbos telt 8 punten, 7 punten waren er voor Jeffred Bonsu Ofori, de topschutter van Tubantia Borgerhout.

Vierde provinciale C: Filip Stevens

Een afgetekende leider in vierde C, waar Filip Stevens ook dit seizoen zijn reputatie van scoremachine alle eer aandoet. Dat leverde de Mechelse kinesist en spits van Sporting Mechelen 33 punten op. Daarmee laat Stevens, ex-spits van onder andere Heist, Boom, Willebroek, Kampenhout en Boortmeerbeek, Bilal Chantah (25) van Wintam en zijn ploegmaat Siebe Detavernier (19) ruimschoots achter zich. De titel lijken de Mechelaars wel aan Rumst of Lippelo te moeten laten.

Vierde provinciale D: Davy Van Gestel

Erg spannend in vierde D, waar ploegmaats Ran Hendrikx en Davy Van Gestel van Blauberg het uitvochten. Met één puntje voorsprong (19) haalde Van Gestel het pleit. Casper Van Daele (14) van Booischot moet zich tevreden stellen met de derde plek. Ook in de stand is Blauberg op weg richting derde provinciale, of het Booischot van Van Daele moet nog roet in het eten gooien. Zij volgen op 6 punten van Blauberg, maar hebben wel nog een wedstrijd tegoed.

Vierde provinciale E: Bert Coeckx

Ook amper één puntje verschil in vierde E. Met 18 punten haalde Bert Coeckx, die vanavond wegens werk in het buitenland niet aanwezig kon zijn, van Netezonen het van Daan Van Hal (17) van Flandria Ravels. Het zijn ook die twee ploegen die om de titel strijden, met Flandria dat twee punten meer telt dan Netezonen maar ook een match meer gespeeld heeft. Ook op het podium hier staat Robbe Stessens (13) van Rauw.

Eerste provinciale dames: Jolien Bogaerts

Bij de vrouwen kroonde Jolien Bogaerts van leider SK Loenhout zich tot grootste triomfator door in eerste provinciale met de Golden Palace Ball aan de haal te gaan. Al was het verschil nipt: Kristien Franck van Kontich volgt als tweede op amper twee puntjes (9) en Tess Voet van Heist kon als nummer drie rekenen op 8 punten.

Tweede provinciale A dames: Rebecca De Laet

Steekt er met kop en schouders bovenuit in tweede A: Rebecca De Laet van Ranst, het nummer twee in de reeks. Zij overtuigde maar liefst 15 trainers om haar op de nummer één te zetten en totaliseert 20 punten. Gevolgd door Evelien Cools (13) van leider Westmalle en haar teamgenote Leni Vermeulen (12), al goed voor 45 goals dit seizoen. Ook in de competitie woedt de tweestrijd tussen Ranst en Westmalle, met amper één puntje verschil.

Derde provinciale A dames: Elisabeth Snoeys

Ook Elisabeth Snoeys van leider Westerlo ondervond in derde A weinig weerstand. Met 17 punten laat ze Britt Labro, ook van Westerlo en goed voor 9 punten, achter zich. Sien Verreydt van Netezonen mag ook mee het podium op. Zij totaliseerde 7 punten.

Derde provinciale B dames: Charlotte Pelckmans

Met amper twee puntjes afscheiding binnen de top drie, kroonde derde B bij de dames zich tot de spannendste reeks. Winnares is Charlotte Pelckmans van de afgetekende leider Vosselaar met 9 punten, gevolgd door Cindy Pauwels van Schoten met 8 en Mieke Bols, ook van Vosselaar, met 7.

Vierde provinciale dames: Marissa De Braekeler

Schoten B staat pas elfde in vierde provinciale, maar heeft met Marissa De Braekeler wel een winnares van een Golden Palace Ball in huis. Zij kreeg 16 punten en haalt het zo van de 22 weken zwanger Caro Baten (13) van Blauberg, het nummer twee in de reeks, en van de jarige Karin Sysmans (12) van Sint Jozef Rijkevorsel, nummer drie achter leider Ternesse.