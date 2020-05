Nu ook officieel: Lommel en Manchester City Football Group bezegelen overname via videocall DLKB

14 mei 2020

10u24 0 Lommel SK Lommel SK maakt sinds gisterenmiddag officieel deel uit van de Manchester City Football Group. Eén en ander werd bezegeld tijdens een wel zeer uniek, want digitaal gebeuren in de Raadzaal van het Lommelse stadhuis.

📸 It's official. Thanks to the City Football Group! WE ARE FAMILY. So proud. #iedereenLSK🇳🇬 #wearecityzens @ Lommel, Belgium pic.twitter.com/gNBS5nP7JG Lommel SK(@ LommelSKOff) link

De supporters dachten vermoedelijk eerder aan een wenkend diner maar op 13 mei 2020, 16 uur was het zo ver. Na weken van zorgen, spanning en strubbelingen allerhande mocht het Lommel-bestuur eindelijk het glas heffen. Burgmeester Nijs haalde de champagne boven en de nieuwe ploegmaats uit Engeland mochten toekijken van op het grote scherm. Al moet gezegd, ook hun reacties klonken enthousiast. Simon Cliff (City): “Men zal Lommel onze dochterclub noemen, ik zie in hen eerder een welkome broer of zus. Ja, de negende in de rij maar we zijn blij nu ook in België van de partij te zijn. Jullie land heeft een aardige voetbal-reputatie en ik hoef je niet te vertellen dat wij met Kompany en De Bruyne geweldige ambassadeurs in onze eigen kleuren leerden kennen. We maken er iets moois van!”

VZW-voorzitter Paul Kerkhofs: “Opluchting! Het was een lange, spannende race tegen de klok maar we hebben iets unieks kunnen realiseren. Ex-eigenaar Udi Shochatovitch speelde het spel onwaarschijnlijk hard maar eens die scheiding rond was merkten we met welke professionele en krachtdadige partner we in zee zouden gaan. Jammer dat we in deze coronatijden niet één en ander kunnen vieren met onze supporters...” Gastheer/Burgemeester Bob Nijs zag één en ander graag gebeuren: “Noem Lommel de naam van een mooie stad of een geweldige voetbalclub, alle betrokkenen zullen straks winnaars zijn. Ook onze handel, horeca en stadsgenoten. Of waarom wij graag ons steentje wilden bijdragen tot dit succes!”

Echt nieuws zegt U? Terwijl Paul Kerkhofs de VZW zal vertegenwoordigen in de vernieuwde vennootschap zullen twee Britten de VZW vervoegen. De volgende dagen zal de club worden doorgelicht door het Football Business Institute van Lommelaar Simon Van Kerckhoven en wat kleuren, clubnaam en uitrustingen betreft is het nog even afwachten. Hoe wel: wat dacht u van Lommel City SK?