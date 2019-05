Nu ook officieel: Club Brugge en Leko verlengen samenwerking niet YP/TLB

21 mei 2019

12u04 0 Belgisch voetbal Wat al een hele poos in de lucht hing, is nu bevestigd: Ivan Leko en Club Brugge gaan uit elkaar. Dat heeft blauw-zwart zopas bekend gemaakt via Twitter. Leko was de voorbije twee seizoenen trainer van blauw-zwart en leidde de Bruggelingen vorig jaar naar de titel. Dit seizoen moest Club zich tevreden stellen met een tweede plek, na kampioen Racing Genk.

Leko maakte in 2017 de overstap van STVV naar Club, waar hij als speler al tussen 2005 en 2009 onder contract stond. De Kroaat begon aarzelend en slaagde er niet in om de poulefases van de Champions League of de Europa League te halen na debacles tegen Basaksehir en AEK Athene. Maar de prestaties van blauw-zwart gingen in stijgende lijn en Leko leidde Club uiteindelijk naar de titel.

Door die titel mochten Leko en Club rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League en daar deden de West-Vlamingen het allerminst onaardig. In een groep met Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco pakte Club 6 op 18 en bijbehorend ticket voor de Europa League. Daar bleek RB Salzburg uiteindelijk te sterk in de zestiende finales.

De Champions League-campagne kostte Club wel punten in de reguliere competitie. En blauw-zwart sneuvelde eind september ook al in de zestiende finales van de Croky Cup tegen Deinze. Club liep tijdens de reguliere competitie een stevige voorsprong op Racing Genk op en het lukte uiteindelijk niet om de kloof nog te dichten in de play-offs. Leko, die in oktober een nacht in de cel doorbracht in het kader van operatie Propere Handen, nam zondag na de thuismatch tegen Antwerp al uitgebreid afscheid van de supporters.

“Eeuwig dankbaar voor de kans”

“Toen we twee jaar geleden de keuze maakten voor Ivan Leko als opvolger van Michel Preud’homme waren vele voetballiefhebbers verrast”, zegt voorzitter Bart Verhaeghe op de website van Club Brugge. “Maar zowel Vincent (Mannaert, red.) als ikzelf waren overtuigd van zijn capaciteiten en hij heeft ons niet teleurgesteld. We kunnen terugblikken op twee succesvolle seizoenen waarin we kampioen werden en de tweede plaats pakten. Het vijfde jaar op rij dat we in de top-2 eindigen trouwens, een bewijs van stabiliteit. We wensen Ivan het allerbeste in zijn verdere carrière!”

Ook Leko zelf reageerde al op de clubwebsite. “Ik ben de club en in het bijzonder Vincent (Mannaert) en Bart (Verhaeghe) eeuwig dankbaar voor de kans die ik kreeg. Als jonge, relatief onervaren coach bij Club Brugge aan de slag mogen is een voorrecht. Het gevoel dat bij mij overheerst is trots. Trots op wat we samen met spelers, staf, supporters en bestuur hebben kunnen realiseren in de afgelopen twee jaar. Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn periode bij Club en wens hen alle succes de komende seizoenen. Dankjewel.”

Naast het contract van Leko worden ook de contracten van zijn directe stafleden T2 Rudi Cossey, T3 Edward Still, keeperstrainer Tomislav Rogic en video-analist Nicolas Still niet verlengd. Allen kwamen ze samen met Leko naar Club. De weg voor Philippe Clement en zijn staf ligt dus open.

