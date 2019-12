Nu gaan de makelaars in het voetbal echt aan de ketting: Ducarme dient wetsvoorstel in RN

20 december 2019

Minister van Middenstand Denis Ducarme heeft een wetsontwerp ingediend dat voetbalmakelaars stevig aan de ketting legt. Zo wil hij wantoestanden vermijden zoals die vorig jaar aan het licht kwamen in operatie ‘Propere Handen’. Het voorstel van Ducarme bevat heel wat concrete regels. De makelaars zouden niet langer voor twee partijen mogen optreden in één dossier (bijvoorbeeld speler en club), hun commissies zouden beperkt worden én ze zouden een transparante jaarrekening moeten ­indienen. Voor wie zich niet aan de regels houdt, voorziet Ducarme een arsenaal aan sancties, die variëren van de nietigverklaring van een contract over stevige geldboetes (tot 100.000 euro) tot zelfs een gevangenisstraf van één jaar. Pro League-voorzitter Peter Croonen reageert positief, maar vraagt wel om constructief overleg tussen de voetbalwereld en de politiek.