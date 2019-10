Nu al feest bij de Red Flames: geslaagde ‘head bin challenge’ dag voor EK-kwalificatiematch in Roemenië ODBS

07 oktober 2019

20u25

Bron: VTM Nieuws 1

Na het doelpuntenfestival tegen Kroatië (6-1) spelen de Red Flames morgenavond om 17u30 hun tweede partij in de race richting het EK. De tegenstander is Roemenië en vandaag trainde de ploeg van Ives Serneels een eerste keer in het Constantin Rădulescu Stadium. het stadion waar CFR Cluj zijn thuismatchen speelt in het noord-westen van Roemenië. Voor de Roemeense vrouwen is het de eerste match in de poule. De Flames probeerden in de kleedkamer ook de zogenaamde ‘head bin challenge’. Mét succes. Nu al feest.

De wedstrijd is live te volgen bij Q2, via HLN.be en de VTM GO-app. Vanaf 17u10 ontvangt Maarten Breckx huisanalisten Jan Mulder en Marc Degryse in de studio in Vilvoorde. Dirk Deferme zorgt voor wedstrijdcommentaar vanuit Roemenië.