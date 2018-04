Nog wél spannend, de strijd om de tweede plaats tussen Anderlecht en Gent: "Buffalo's hebben streepje voor" Rudy Nuyens

04 april 2018

08u45 0 Belgisch Voetbal De strijd om de tweede plaats dreigt heel wat spannender te worden dan die om de titel. We legden vijf vaststellingen voor aan Gert Verheyen, Eddy Snelders en Alexandre Teklak, drie analisten die zondag het duel tussen Anderlecht en AA Gent bijwoonden.

Trainers : "Meer stabiliteit bij Vanderhaeghe"

Vaststelling: sinds Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe op speeldag 10 het roer overnamen, pakte Anderlecht 40 punten en Gent 47.

Verheyen: "Als je ziet van waar ze komen en waar ze nu staan, kan je alleen maar zeggen dat Vanderhaeghe het zeer goed heeft gedaan. Anderlecht heeft wel veel te lijden onder de situatie waarin de club met de overname verzeild is, dat heeft gewogen op de wintertransfers. Je kan veel zeggen over tactiek, maar je moet er ook voor zorgen dat je spelers 's zondags goesting hebben om te shotten. Dat heeft Vanderhaeghe heel goed gedaan."

Snelders: "Het hangt gewoon beter aan mekaar bij AA Gent - er is meer cohesie. En ook meer kwaliteit. Vergeet niet: Anderlecht heeft veel wedstrijden gewonnen die het ook zomaar had kunnen verliezen. Ach, het is simpel: AA Gent heeft Anderlecht met de neus op de feiten gedrukt. Het is béter."

Teklak: "Ik zie een groot verschil. Hein Vanhaezebrouck had bij Gent een structuur neergezet, ook naast het sportieve. Toen Vanderhaeghe kwam, veranderde Gent van trainer, maar niet van filosofie. Toen Vanhaezebrouck Weiler opvolgde, verwachtte men bij Anderlecht totaal iets anders. Omdat er meer stabiliteit is, gebeuren er bij Gent ook minder stommiteiten qua rekrutering. Dat verklaart mee die 40 en 47 punten."

