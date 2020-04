Nog meer zorgen voor Standard: kunnen 7 technisch werkloze spelers straks vrij van club veranderen? NVK/FDZ

09 april 2020

06u38 0 Standard De De licentie is niet de enige zorg van Standard. De Rouches zetten zeven spelers - onder wie verschillende basispionnen - op technische werkloosheid. Zij zullen hun uitkering niét aanvragen. De kans is wel zeer klein dat ze nog zullen spelen voor Standard. Sommige juristen claimen dat de spelers nu vrij van club kunnen veranderen.

“Chaos”, omschrijft spelersvakbond Sporta de toestand op Sclessin.

Zelfs toen Standard er nog van uitging dat het een licentie zou krijgen, duwde de coronacrisis Standard financieel in de hoek. De gekke sprongen die daaruit volgen, hebben gevolgen voor heel wat spelers. Ofwel gingen ze akkoord met vermindering van hun brutoloon tot 3.300 euro, plus auto en appartement. Ofwel zouden ze op technische werkloosheid worden gezet.

Niet alle spelers gingen even gemakkelijk mee in dat verhaal. Vooral door de manier waarop Standard het speelde. Van onderhandelen was er geen sprake. Het mes werd op de keel gezet.

Zeven spelers, onder wie verschillende belangrijke titularissen - leiders in de kleedkamer ook -, gingen niet in op het alternatieve voorstel van Standard. Dus zetten de Rouches ze op technische werkloosheid.

Navraag leert dat de zeven spelers géén beroep zullen doen op hun uitkering. Ze willen niet plukken uit de kas van de sociale zekerheid. De zwakkeren van de samenleving hebben die meer nodig.

Maar het verhaal zal daar niet stoppen. Standard, en bij uitbreiding alle clubs die hun spelers op technische werkloosheid hebben gezet (Cercle Brugge, Waasland-Beveren, Virton, Lommel, Lokeren en Roeselare), riskeren op termijn in hun eigen voet te schieten.

Elders aan de slag

Wanneer een ‘normale’ werkgever een werknemer op technische werkloosheid zet, kan die in principe meteen ergens anders aan de slag. Met beperkte opzegtermijn en dito compensatie.

In het voetbal willen alle clubs hun spelers wel aan de duurtijd van hun contract houden. Maar waarom zou een voetballer die nu technisch werkloos is maar een overeenkomst tot de zomer van 2022 heeft, niet zomaar naar een andere club kunnen overstappen?

Makelaar en jurist Jesse De Preter begrijpt die vraag. “Al denk ik dat een spelerscontract ook bij technische werkloosheid geldig blijft. Net omdat er sprake is van overmacht door de coronacrisis. Maar het is alleszins een discussie waard.”

Geen overmacht?

Deze redactie contacteerde verschillende advocaten die gespecialiseerd zijn in het sportrecht. Zij wijzen erop dat het antwoord op één vraag cruciaal is. Staan de spelers op technische werkloosheid door overmacht, of om economische redenen? In het eerste geval zal de speler gebonden blijven aan zijn overeenkomst. Maar in het geval van Standard lijkt het eerder een economische keuze. Als er écht sprake zou zijn van overmacht, zouden ze de hele spelerskern technisch werkloos moeten maken. En niet, zoals nu, er enkele spelers uitpikken.

En dan is er natuurlijk de befaamde Wet van ‘78. Die laat ook voetballers toe om eenzijdig hun contract te verbreken, op voorwaarde dat ze (in de meeste gevallen) 18 maanden salaris terugbetalen aan de club. De Preter: “Alleen bestaat er een gentleman’s agreement dat ervoor zorgt dat andere Belgische clubs die speler in principe niet zullen overnemen. En ook als die speler een internationale transfer zou willen maken, zou dat lastig zijn. In het FIFA-reglement staat dat ‘force majeure’ - alweer die overmacht - geen reden kan zijn voor eenzijdige contractbreuk.”

Bubbel

Als er één rechter oordeelt dat die spelers om economische redenen technisch werkloos zijn verklaard en daarom vrij van club mogen wisselen, zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor het hele transfersysteem. Volgens verschillende experts is dat systeem illegaal. Een kunstmatige bubbel, die enkel voor het voetbal geldt, maar die wel immense geldstromen mogelijk maakt. Zonder transferinkomsten maakt bijna geen enkele Belgische profclub winst.

Maar ook als de Standardspelers er niet in zouden slagen om via de juridische weg hun vrijheid te bekomen, dan nog lijkt de kans zo goed als onbestaande dat ze nog in actie willen komen voor de club. De goodwill is opgebruikt.

