Nog geen witte rook na overleg tussen OHL en Beerschot, wordt de knoop maandag doorgehakt? KDC

20 mei 2020

17u37 4 Belgisch voetbal Het overleg tussen OH Leuven, Beerschot en de Pro League over de return van de promotiefinales in 1B heeft nog geen definitieve datum opgeleverd. Normaal zal komende maandag de knoop worden doorgehakt.

Volgens de betrokken partijen verliep de vergadering van vanmiddag in een constructieve sfeer, maar er werd nog niet geland. Bedoeling is dat in de komende dagen één en ander verder wordt afgetoetst om uiteindelijk begin volgende week tot een akkoord te komen.

Volgens onze informatie drukte Beerschot de wens uit om de terugmatch toch voor 1 juli af te werken, kwestie van het nieuwe seizoen goed te kunnen voorbereiden. In dat geval zou er wel in het buitenland moeten worden gespeeld (er is sprake van Duitsland of Turkije). Maar ook de piste om de tweede finalewedstrijd pas in de loop van juli of augustus in te plannen, zou nog steeds op tafel liggen. Beerschot won de heenmatch met 1-0.

