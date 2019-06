Nog geen feest bij Beerschot: “Eerst vervolg van de procedures afwachten” KDC

01 juni 2019

19u06

Bron: eigen berichtgeving 0

Bij Beerschot reageert men voorzichtig optimistisch op het nieuws over de nakende promotie. “Via onze advocaten hebben wij akte genomen van het vonnis”, zegt Beerschots mede-eigenaar Francis Vrancken. “Het ziet er goed uit voor ons, maar het is nog net iets te vroeg om te feesten. Laat ons eerst het vervolg van de procedures afwachten. Het laat zich raden dat andere betrokken partijen beroep zullen aantekenen bij het BAS. Of dit eerste vonnis bepaalde transferdossiers in een stroomversnelling kan brengen? We zullen zien. Ik maak me in elk geval sterk dat we tegen de start van volgend seizoen een competitieve kern op de been zullen kunnen brengen.”