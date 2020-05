Nog geen D-day voor Moeskroen: BAS beslist vrijdag over licentie ESK

06 mei 2020

18u55 0 Belgisch voetbal Vier uur lang heeft de advocaat van Excel Moeskroen tijdens een videoconferentie met de drie ‘scheidsrechters’ van het Belgisch Arbitragebureau voor de Sport (BAS) geantwoord op de vragen die werden opgeworpen. Vrijdag om 16 uur maken de rechters bekend of de club volgend seizoen nog als profclub door het leven kan gaan.

Indien Moeskroen bij het BAS geen gelijk haalt, wordt het verbannen naar de 2de amateurklasse.

Bruno Dessart, de Brusselse advocaat die Moeskroen verdedigt, moest reageren op twee elementen waarvoor de licentiecommissie eerder geen licentie gaf om in 1A te spelen.

“Onze advocaat was overtuigend en kon op alle vragen een duidelijk antwoord verschaffen”, aldus de clubleiding. Hij moest daarbij niet enkel aantonen dat de club nu wél een sluitend (zij het bescheidener) budget rond heeft, maar vooral ook dat er geen band bestaat tussen Excel Moeskroen en de makelaars Zahavi en Ramadani. Het BAS is in het bezit van stukken die dat zouden bewijzen. Moeskroen voert aan dat het gaat om stukken uit een lopend strafdossier die om die reden op vandaag niet kunnen gebruikt worden. De betrokken partijen, de voetbalbond, Waasland-Beveren, Westerlo en Virton, argumenteren van wél.

Mails en een bezwarend telefoongesprek dat werd afgetapt voor een andere onderzoeksdaad, zouden de verboden relatie bewijzen.

Het wordt nog even nagelbijten in Moeskroen en bij de rechtstreeks betrokken partijen, voorop Waasland-Beveren dat desgevallend zekerheid krijgt dat het niet degradeert.

Lees ook: Zesde keer, slechte keer? Licentie halen is voor Moeskroen de laatste jaren geen sinecure: een overzicht