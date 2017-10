Nog geen beslissing rond periodetitel in 1B: Beerschot-Wilrijk blijft op draw steken in topper tegen OH Leuven Hans Op de Beeck

Guillaume François met de 1-0, maar winnen kon Beerschot-Wilrijk niet. Belgisch Voetbal Met nog twee matchen voor het einde van de eerste periode blijft het erg spannend in 1B tussen de twee leider OH Leuven en Beerschot-Wilrijk. Op het Kiel was de thuisploeg vanavond de betere ploeg, maar winnen konden de Ratten niet. Ze bleven steken op 2-2.

François profiteerde nog voor het kwartier van slechte Leuvense communicatie, waarbij vooral doelman Gillekens er niet goed uitzag, om er 1-0 van te maken. Maar verder uitlopen kon Beerschot-Wilrijk niet en in een tijdsspanne van vier minuten keek het plots tegen een achterstand aan. Even voor het uur scoorden Mathieu Maertens, op assist van Tshimanga, en Casagolda. De spits scoorde al voor de vierde match op rij, ditmaal op aangeven van Maertens. Beerschot-Wilrijk alles behalve aangeslagen en het lukte de meer dan verdiende gelijkmaker via Hoffer. De Oostenrijkse spits werkte een voorzet van Placca met een botsende bal in de winkelhaak. Op basis van een beter doelsaldo (+13 tegenover +11) gaat OH Leuven aan de leiding. Cercle Brugge, dat verloor van Lierse, blijft op 4 punten de eerste achtervolger.

Esteban Casagolda ontgoocheld na een gemiste kans.

