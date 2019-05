Nóg een voorstel voor nieuw format: 14 1A-clubs en 12 1B-clubs BF

16 mei 2019

07u14 3 Belgisch voetbal De competitiehervorming kondigt zich aan als een erg hete aardappel voor de Pro League. Ook al komt die er volgens bronnen zéker niet volgend seizoen. Nu ligt er een plan voor 1A met 20 clubs in 2020-2021 op tafel. Of kan Herman Wijnants zijn format met 14 1A en 12 1B-clubs doordrukken?

De afscheidnemende manager van Westerlo vindt een eerste klasse van twintig clubs niet slim: “Dan vallen er 4 van de 24 profclubs uit. Zij zijn in de amateurklasse zonder tv-gelden en grote sponsors gedoemd om failliet te gaan. En dan bestaat geen tweede klasse meer, dat zie je nergens in Europa.”

Wijnants stelt een alternatieve formule van 14 clubs in 1A en 12 clubs in 1B voor en meent gehoor te vinden bij andere profclubs. “1A wil minder matchen. In een 1A-reeks met 14 clubs spelen ze 26 duels. De eerste zes spelen in PO1 voor de titel in tien matchen. De laatste acht uit 1A spelen 14 matchen, waarvan twee clubs zakken en eventueel de eerste nog Europees kan spelen.” De 12 1B-clubs spelen eerst 22 wedstrijden. “De eerste zes spelen daarna tien duels voor twee promotietickets. Van de laatste zes zakt één club naar de amateurs.”

Geen 2x12

Wijnants betreurt dat een eerder plan van hem geen groen licht kreeg, met eerst twee reeksen van twaalf clubs en na de winterstop drie reeksen van acht. In die format zouden meer clubs kunnen mee-eten van PO1, met acht clubs. Ook het spanningsveld in PO2 zou toenemen met de laatste 4 clubs uit 1A en de eerste 4 clubs uit 1B die na de winterstop strijden voor promotie en degradatie. De grotere doorstromingskans zou 1B aantrekkelijker maken, als 1B ook goed gedekt is door de tv-gelden. Wijnants: “De K11 was tegen dat plan omdat 1A vier clubs zou verliezen.”