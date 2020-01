Nog 1 dag tot de Gouden Schoen: volgt het Gala LIVE op HLN.be Redactie

14 januari 2020

11u42 0 Gouden Schoen Wie wordt de opvolger van Tessa Wullaert en Hans Vanaken en mag de Gouden Schoen bij de vrouwen en de mannen dit jaar in ontvangst nemen? Wie wordt de belofte van het jaar? En wie mag zich beste doelman van het jaar noemen? Dat zijn alvast 4 van de 7 prijzen die Het Laatste Nieuws uitreikt tijdens het 66e gala van de Gouden Schoen op woensdag 15 januari bij VTM.

Het Studio 100 Pop-Up theater wordt op woensdagavond het epicentrum van de Belgische voetbalwereld. Alle hoofdrolspelers verruilen de groene grasmat voor de glamour van de Rode Loper op een spetterend galafeest waarin de voetbalhoogtepunten van 2019 de revue zullen passeren. De Belgische voetbalbond viert in 2020 zijn 125e verjaardag en dat wordt tijdens het gala ook op gepaste wijze gevierd.

Nieuwsanker Birgit Van Mol, sportjournalist Maarten Breckx en voetballiefhebber Niels Destadsbader presenteren de televisieshow bij VTM. Huisanalisten Jan Mulder en Marc Degryse gaan als enthousiaste voetbalwetenschappers in hun voetballaboratorium aan de slag om in enkele categorieën hun superkandidaat samen te stellen. Verder verwelkomen Gilles De Bilde, Vincent Fierens en Ella Leyers de eregasten op de rode loper en dat is live te volgen vanaf 18u45 via de livestream in de HLN-app, op HLN.be en op vtm.be. Het voetbalgala is live te volgen bij VTM vanaf 21u15 en ook via de site en apps van HLN en VTM GO.

Live stemmen op het mooiste doelpunt

De Goal van het jaar wordt traditioneel gekozen door de lezers van Het Laatste Nieuws. Nieuw dit jaar is dat de finale stemming zal gebeuren tijdens de liveshow. Afgelopen week leidde een poll in de HLN-app tot een top 3. Tijdens de liveshow kunnen de kijkers in de HLN-app stemmen op hét mooiste doelpunt van het afgelopen jaar.

Net zoals vorig jaar worden er in zeven categorieën prijzen uitgereikt. Naast de Gouden Schoen voor mannen en vrouwen is er ook de prijs voor de Goal van het jaar, Belofte van het Jaar, Doelman van het Jaar, Coach van het Jaar en Beste Belg in het buitenland. De winnaars krijgen hun award uit handen van een reeks grote namen in de Belgische voetbalwereld.