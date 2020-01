Nieuwe tender voor mediarechten? Pro League kan 95 miljoen euro vangen, maar wil meer Bart Fieremans en Pieter-Jan Calcoen

25 januari 2020

06u57 36 Belgisch voetbal Er is nog geen groen licht over de toewijzing van de nieuwe mediarechten van het Belgische profvoetbal tot 2024 of 2025. De Pro League kan 95 miljoen euro per jaar vangen, maar wil meer en bekijkt of het een nieuwe tender zal opstarten.

De 24 profclubs vergaderden gisteren urenlang in het Crown Plazahotel in Zaventem over de biedingen op de elf beschikbare loten om het Belgische voetbal de komende jaren te mogen uitzenden. Na afloop stoven de clubvertegenwoordigers snel weg, karig met commentaar. Om maar aan te geven hoe gevoelig het dossier ligt: de betrokkenen moesten een vertrouwelijkheidsdocument ondertekenen. De Pro League wil de onderhandelingen over de biedingen in alle sereniteit verder voeren. Peter Croonen legde als voorzitter wel een verklaring af: “De rechten voor het nieuwe voetbalcontract zijn vandaag niet toegewezen. We bekijken of het opportuun is om een nieuwe tender op te starten.”

De Pro League plant vervolggesprekken met de huidige bieders, maar het is duidelijk dat de bedragen die momenteel op tafel liggen onvoldoende beantwoorden aan het streefdoel van de profclubs. Volgens een goedgeplaatste bron kan de Pro League 18% meer vangen dan in het vorige contract, dat jaarlijks 80 miljoen euro waard was. Nu ligt dus circa 95 miljoen euro per jaar op tafel, maar stemmen binnen de Pro League maakten er geen geheim van te hopen de magische grens van 100 miljoen euro te overschrijden.

Naar competitie van 20?

Over de timing van de toewijzing wou de Pro League in het belang van de bieders zich niet uitspreken. Zolang er geen uitsluitsel is over de verkoopwaarde en de rechtenhouder(s) blijft de verdeelsleutel van de tv-gelden onder de 24 profclubs onduidelijk. Dat belooft nog een pittige discussie: de G5 wil meer geld, terwijl ook de clubs uit 1B niet te spreken zijn over het kleine aandeel dat zij ontvangen.

Een vraagteken blijft nog de mogelijke wijziging van het competitieformat vanaf het seizoen 2021-2022. Drie G5-clubs, negen K11-clubs - de zogenaamde kleinere clubs uit eerste klasse - en alle 1B-clubs zijn op dit moment voorstander om naar één profcompetitie van 20 ploegen te gaan. Gisteren kwam dat thema op de Algemene Vergadering van de Pro League evenwel niet aan bod. En in de verte doemt ook het BeNeLiga-project op. De Belgische G5 en de Nederlandse topclubs zaten donderdag nog aan tafel om een businessplan uit te werken. Een dergelijke schaalvergroting zou de inkomsten substantieel verhogen, maar ook een scheuring van de Belgische hoogste klasse inhouden. Als de G5 in het nieuwe mediacontract ook daarover clausules wil inbouwen, maakt dat de afwikkeling nóg complexer.

