Nieuwe CEO keihard voor Belgische voetbalbond: “Bond is moeilijk of niet bestuurbaar. We moeten orde op zaken stellen” NVK

17 oktober 2018

11u20

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 5 Belgisch Voetbal Peter Bossaert, sinds vorige maand CEO van de Belgische voetbalbond, wil de KBVB omvormen tot een “sterke, transparante en moderne” organisatie. Dat heeft Bossaert op een persmoment in het Belgian Football Center in Tubeke bekendgemaakt. Een actieplan moet daarbij helpen.

“De KBVB is momenteel een complexe federatie die in verschillende compartimenten opgedeeld is”, verklaarde Bossaert. “Er is weinig transparantie en de focus ligt niet altijd op het sportieve. Dat moet veranderen. Daarom hebben we een actieplan uitgewerkt, dat vanaf nu in werking treedt. Dat moet zorgen voor een krachtige, transparante en toekomstgerichte voetbalbond.”

“Een eerste belangrijke pijler is dat de nadruk in de eerste plaats op het voetbal moet liggen, en dat op alle niveaus”, legde de CEO uit. “De rol van bondscoach Roberto Martínez en zijn staf is hierin heel voornaam. Zij zullen hun kennis delen met de Pro League en onze taalvleugels, en zich ook inzetten voor de ontwikkeling van jeugdspelers.”

De KBVB zet voorts zwaar in op transparant bestuur en de professionalisering van de scheidsrechters. “We willen dat de bond een open instantie wordt, met heldere en duidelijk regels. Ons hele bestuursorgaan moet dus transparanter. We zullen ook investeren in een onberispelijke arbitrage. In de toekomst zullen we bijvoorbeeld in Tubeke een studio voor videorefs uitbouwen, van waaruit ze kunnen werken. Onze ambitie is dat we weer Belgische refs krijgen op het hoogste Europese niveau.”

Verder wil de KBVB de licentievoorwaarden uitbreiden, zodat clubs die niet elk jaar in twijfel kunnen trekken. Ook de juridische handhaving moet strikter, en Bossaert wil een radicaal nieuwe bedrijfscultuur installeren met de focus op topsport. Tot slot zal er nog meer aandacht komen voor vrouwenvoetbal en wil de KBVB verder digitaliseren.

Voetbalbond verhuist hele werking naar Tubeke

De Belgische voetbalbond (KBVB) zal daarnaast zijn hele werking naar Tubeke verhuizen. De voetbalbond werkt op dit moment vanuit twee locaties. In Brussel staat in de buurt van het Koning Boudewijnstadion het bondsgebouw. In dit ‘Glazen Huis’, al wat verouderd, is vooral de administratie actief. Enkele jaren geleden opende de KBVB in Tubeke ook het Belgian Football Center, waar vooral sportief gewerkt wordt. De verschillende nationale ploegen hebben er onder meer hun uitvalsbasis.

De KBVB zal in de toekomst alles centraliseren in Tubeke. “We zullen Brussel verlaten en een nieuw bondsgebouw neerpoten in Tubeke”, vertelde Bossaert. “We zullen het complex ook uitbreiden met vier nieuwe velden. Zo willen we zorgen voor nog betere faciliteiten voor onze spelers, bijvoorbeeld met oog op het EK 2020. Ons gebouw in Brussel zal verkocht worden.”

Bossaert heeft voorlopig geen strakke termijn voor ogen. “We willen onze plannen zo snel mogelijk uitvoeren. Vergunningen en soortgelijke zaken moeten aangevraagd worden, maar laten we zeggen dat we op ongeveer twee jaar mikken. Tubeke moet het centrum van de Belgische sportwereld worden, met ook nog de wielerbond die plannen heeft om vanop dezelfde site te werken.”

Analyse Bossaert (“Hoe is het zo ver kunnen komen?”)

1) “Verdeelde en complexe voetbalbond met aangetaste autoriteit. Er is een oude ondernemingscultuur, veel politiek, weinig aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. De politiek mengt zich met het operationele. Er is vooral – en dat is frappant – heel weinig aandacht voor het voetbal.

2) Er is veel volksdemocratie. De draagkracht wordt daardoor ondermijnd.

3) Een reactieve aandacht, in de waan van de dank.

4) Er is een totaal gebrek aan transparantie.

5) Een gebrek aan affectieve regelgeving. Kijk naar de indicatieve tabel.

6) Een onduidelijke governance: wie doet wat, wie is verantwoordelijk? Is het de Pro League, de bond, is het die persoon...? Soms zijn er meerdere CEO’s verantwoordelijk, op andere momenten precies niemand.

7) Er is sprake van normvervaging en belangenvermenging. Hoe kan je vragen aan mensen op terrein respect te hebben voor alle regels, als je die zelf niet respecteert?

Conclusie: de bond is moeilijk of niet bestuurbaar op deze manier. Als voetballeiders moeten we dit op orde stellen.”

Elf plannen van Bossaert

1) “Football first. Voetbal moet altijd het eerste punt zijn. Naar de duurzaamheid van het succes van onze voetbal en het bewaken van de eenheid van de Belgische voetbalfilosofie. We gaan investeren in onze jeugd, in de ontwikkeling van ons voetbal. Vandaar dat Roberto Martínez en zijn staf klaar zullen staan om hun kennis te delen in alle lagen. We zullen starten met een voetbalacademie waarin we al onze kennis zullen delen. Op elk niveau: fysiek, analyse, opleiding, voeding,... We gaan de jongeren naar hier laten komen.

2) Heldere, transparante regelgeving. Op meerdere niveaus. We hebben nood aan effectieve regelgeving. Orde brengen in het oerwoud van regels. Samen met Prof dr. Frank Hendrickx (KUL) proberen we dat voor volgend jaar in orde te brengen.

3) Uitbreiding licentievoorwaarden: er moet een nieuwe sectie komen over tussenpersonen, in overleg met UEFA, FIFA en wetgevers. Dat moet transparant zijn.

4) Investeren in strikte handhaving: we merken dat spelers en clubs worden vertegenwoordigd door topadvocaten. Ze maken gebruik van juridische spitstechnologie. Dat verschilt met de tijd waarin we de bond hebben gecreëerd. Daarom zullen we de disciplinaire bondsinstanties boven alle discussies laten staan, geleid door topmagistraten. Dat door een uitmuntend en professioneel bondsparket aan te stellen. Ook in voege te late treden voor volgend seizoen.

5) Investeren in onberispelijke arbitrage. We moeten focussen naar de kwaliteit van de arbitrage. Het is al heel lang geleden dat we een arbiter hebben gehad die internationaal op hoog niveau heeft gefloten. We hebben nochtans die ambitie. We zullen een consultant aanstellen. Hopelijk kunnen we binnenkort de ‘Roberto Martínez van de arbitrage’ aanstellen. Iemand die mee het plan voor de toekomst zal opstellen.

6) Toepassing van een strikte ethiek, totaal onafhankelijk van de Pro League, met meldingsplicht. Dat is niet alleen een papier tekenen. We gaan erover praten. Met de arbiters ook. We zullen ook de VAR-studio centraliseren in Tubeke. We zijn in 2018 maar we toeren nog altijd met die bus door België. Niet veilig voor arbiters. Ik snap ook niet waarom we dat niet kunnen. De VAR’s moeten naar hier kunnen komen om zich optimaal voor te bereiden.

7) Good governance: er moet een heldere rolverdeling zijn tussen bond, Pro League en amateurvleugels. Wie doet wat? Het is al niet eenvoudig voor ons om te begrijpen, laat staan voor de buitenwereld. Ik heb geen probleem met politiek. Zolang die zich niet mengt met hoe een organisatie moet bezig zijn. Het is normaal dat er een politieke factor aan vasthangt. Maar die moet gevoerd worden binnen de Raad van Bestuur. Dat is de deur van de politiek. Het management moet uitvoeren. Het niet executieve Raad van Bestuur zal belast worden met validering van het beleid, zij houden toezicht op de uitvoering van het management.

8) Transparantie en extern toezicht. Vanaf nu gaan we op periodieke basis rapporteren naar buitenwereld: hoe het met ons gaat, waar we werk hebben, wat en waarin we investeren, wat de prioriteiten zijn,... Daarnaast gaan we een externe partij vragen om ons te controleren op de woorden die we uitkramen. We zijn verplicht witter te wassen dan wit. Om het vertrouwen te herstellen binnen onze organisatie, en de buitenwereld.

9) 100 procent digitaal bedrijf. Vervelend dat ik dit moet zeggen in 2018: er waren voorzichtige pogingen, maar in vergelijking met een gemiddeld bedrijf is er een ontoelaatbare, sterke digitale underperformance. Dat zal een fortuin kosten. Dat zal veel tijd kosten. Dat weet ik.

10) Ladies first. De ontwikkeling van het damesvoetbal biedt een enorm potentieel, zowel op sportief, maatschappelijk als commercieel gebied.

11) Giving back to community. Ik denk dat we veel doen voor de gemeenschap. In functie van integratie, jongeren waarden meegeven,... We willen ‘zero admission’ zijn, onder andere door de bouw van een windmolen. We proberen meer energie te produceren dan we zelf nodig hebben.”

Meer over KBVB

sport

sportdiscipline

voetbal

Tubeke

sportorganisatie