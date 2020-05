Nieuwe bom: vier klachten over machtsmisbruik in Pro League, Antwerp lanceert aanval op Mehdi Bayat Bart Fieremans & Michaël Vergauwen

26 mei 2020

03u00 0 Belgisch voetbal Een nieuwe bom is gedropt boven de Pro League en de voetbalbond. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) kreeg vier klachten binnen over machtsmisbruik. Die komen uit de hoek van Waasland-Beveren, Virton, Antwerp en… Roland Duchâtelet. ­Antwerp wil bij de bond en de UEFA de dubbele rol van bonds­preses Mehdi Bayat aanklagen.

Het laatste woord over de veelbesproken Algemene Vergadering van de Pro League op 15 mei is nog niet gezegd. Toen werd met een ruime meerderheid beslist de stand na 29 speeldagen als eindstand vast te leggen, met Club Brugge als kampioen en Waasland-Beveren als degradant – 1B-clubs OHL en Beerschot krijgen nog de kans om de return van de promotiefinale af te werken. ­Enkele clubs voelden zich bij de stemming evenwel zwaar onder druk gezet, met vooral Waasland-Beveren als kind van de rekening.

Die club schoot al met scherp ­terug. Na een door de Pro League geweigerde bemiddelingspoging maakt Waasland-Beveren deze week zijn verzoek aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) over om de degradatie aan te vechten. Maar ook een hoofdaandeelhouder van Waasland-Beveren roerde zich gisteren door een klacht in te dienen bij de ­Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Investeerders zijn de achterkamerpolitiek en dreigementen over inhoudingen van gelden door de Pro League beu en vragen om eerlijke concurrentie

En die speelt niet solo. Ook Antwerp en Virton – dat geen licentie kreeg – stapten naar de BMA. Zelfs Roland Duchâtelet, de voormalige eigenaar van STVV die zich al langer ergert aan de onregelmatigheden binnen de Pro League, legde een verklaring voor het BMA af.

Competitie met 18

De Belgische Mededigingsautoriteit waakt over de eerlijke concurrentieregels in of tussen organisaties. Zij kan overtreders behalve financiële boetes ook voorlopige maatregelen opleggen. Over dat laatste is het de aandeelhouder van Waasland-Beveren te doen: hij ziet de beslissing van 15 mei als een inbreuk tegen de mededingingsregels waardoor ze veel schade lijden. Als voorlopige maatregel vragen ze een competitie van 18 teams – die het best de belangen van alle betrokken partijen vrijwaart – of om een annulering van het stopgezette seizoen in 1A. Na indiening van een klacht moet de BMA in principe binnen een maand een zitting houden, en een uitspraak volgt dan binnen nog eens anderhalve maand. Maar voor W.-Beveren is er ook spoed mee gemoeid.

Dat een aandeelhouder en niet de club naar de BMA trekt, is om zich in te dekken. De Pro League is niet gediend met zulke juridische stappen. Ook Westerlo en KV Mechelen hebben in het verleden al een klacht ingediend bij de BMA, maar trokken die onder druk van de Pro League weer in, omdat ze tv-geld zouden kunnen verliezen. Ook die politiek stuit sommige ­investeerders tegen de borst. Zij zijn de achterkamerpolitiek en dreigementen over inhoudingen van gelden door de Pro League beu en vragen om eerlijke concurrentie, zo klinkt het uit de hoek van Waasland-Beveren. Ook het meervoudig stemrecht binnen de Pro League, waarbij de G5-clubs elk drie stemmen hebben, zorgt volgens hen voor een afbrokkeling van een eerlijk en concurrentieel speelveld.

Ook Antwerp stapt naar het BMA. Én naar de KBVB. Én naar de UEFA. Om het misbruik van machtspositie en de belangenvermenging van Mehdi Bayat aan te klagen. Geen verrassing, voor wie het wat gevolgd heeft. Antwerp schreeuwt al heel lang uit dat bondsvoorzitters en voorzitters van de Pro League geen binding meer mogen hebben met een club. Gedaan met de dubbele rol.

Roland Duchâtelet

Tot slot hebben de voorbije perikelen in de Pro League ook Roland Duchâtelet aangespoord tot actie. “Ik heb inderdaad een verklaring afgelegd bij het BMA dat er bepaalde dingen niet kloppen. Dit is niks nieuws, ik meldde in 2014 al onregelmatigheden binnen de Pro League en heb in 2018 uitvoerig klacht neergelegd. Nu stelt het BMA dat zelf vast. Dit gaat om kartelvorming en misbruik van machtspositie. De Pro League heeft een paar jaar onafhankelijke bestuurders gehad, maar een aantal clubs hadden het uit eigenbelang liever zelf voor het zeggen. Het is onbegrijpelijk dat andere bestuurders Mehdi Bayat hebben verkozen tot voorzitter van de KBVB terwijl zijn broer in de gevangenis heeft ­gezeten. Dat is niet normaal, toch?”

