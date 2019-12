Nieuw record voor Red Flames YP

13 december 2019

11u40

Bron: Belga 0 Red Flames De Belgische voetbalvrouwen prijken vrijdag op de zeventiende plaats in de nieuwe ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Nooit eerder stonden de Red Flames zo hoog.

In vergelijking met het vorige klassement, gepubliceerd op 27 september, wisselt België (1.824 punten) van positie met IJsland (1.821 punten).

Het team van bondscoach Ives Serneels speelde sinds eind september drie wedstrijden in de voorronde van het EK 2021. In oktober werd met 0-1 gewonnen in Roemenië (FIFA 43). Vorige maand bleven de Flames ook foutloos in Kroatië (FIFA 52, 1-4) en thuis tegen Litouwen (FIFA 105, 6-0). België begon de campagne begin september met een ruime 6-1 overwinning in Leuven tegen Kroatië.

De volgende wedstrijd wordt de belangrijke thuismatch op 14 april tegen Zwitserland (FIFA 19), dat eveneens 12 op 12 heeft. Zestien landen nemen deel aan het EK in Engeland. De negen groepswinnaars en drie runners-up met de beste prestaties tegen de eerste, derde, vierde en vijfde in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De andere zes tweedes strijden in play-offs om de resterende drie plaatsen.

Helemaal bovenaan het FIFA-klassement blijft alles bij het oude. De Verenigde Staten, de regerende wereldkampioenen, leiden met 2.174 punten voor Duitsland (2.078 ptn), Nederland (2.035 ptn) en Frankrijk (2.033 ptn).

