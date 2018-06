Nieuw plan voor renovatie Koning Boudewijnstadion, met verplaatsbare atletiekbaan Redactie

28 juni 2018

09u57

Bouwconcern Besix heeft een plan voor een uitgebreide renovatie van het Koning Boudewijnstadion, ter vervanging van het Eurostadion op Parking C van de Heizel. Volgens de eerste plannen gaat het om een volledige renovatie van het stadion die ongeveer 200 tot 250 miljoen euro gaat kosten. Dat is aanzienlijk minder dan de 300 miljoen euro die het Eurostadion minstens zou kosten, schrijft De Tijd.

In het gerenoveerde stadion zou de befaamde atletiekbaan behouden blijven, maar verplaatsbaar worden. Het grasveld zou in de bodem kunnen wegzakken om atletiekwedstrijden te organiseren, zoals de Memorial Van Damme. Ook wordt er een volledige overkapping overwogen om de geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken en ook grote muziekconcerten te kunnen organiseren.

De plannen hebben alvast de steun van de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) en minister van Buitenlandse Zaken en Brussels politicus Didier Reynders (MR). "Er moet natuurlijk een openbare aanbesteding komen, maar een renovatie van het Boudewijnstadion is een gelegenheid voor Brussel om te laten zien wat het kan als het gaat om grote sportieve en artistieke evenementen", aldus Reynders.

Voor een stevige renovatie van het Boudewijnstadion moeten de initiatiefnemers wel nog goedkeuring krijgen van de Franse projectontwikkelaar Unibail. Die ontwikkelt op de Heizelvlakte immers het shoppingcenter Neo en moet bereid zijn het gerenoveerde stadion in zijn project op te nemen.

"Er zijn al vergaderingen over geweest", zegt Reynders. "Er is duidelijk ruimte voor een renovatie van het stadion. We moeten in die richting gaan." Hij zegt de steun van de Voetbalbond te hebben. "De Voetbalbond is tevreden dat we deze piste herlanceren. We zullen wel zien of Anderlecht geïnteresseerd is. Ik zal contact opnemen met eigenaar Marc Coucke. Het is niet aan mij om te zeggen of het stadion een thuisploeg nodig heeft."