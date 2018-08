Nieuw Lierse start vandaag aan competitie: “Kampioen worden mag, break-even draaien moet” Kristof De Cnodder

01 september 2018

Lierse SK is dood, leve Lierse Kempenzonen. Het nieuwe Lierse start vandaag aan de competitie in de eerste amateurklasse met een thuismatch tegen uittredend kampioen Knokke. Voor wie zich afvroeg hoe het tegenwoordig eigenlijk is op het Lisp: kersvers voorzitter Luc Van Thillo en CEO Yorik Torreele geven tekst en uitleg bij de wedergeboorte na het faillissement.

Stadion

“Met Lierses vorige voorzitter Maged Samy had ik al een tijdje een overeenkomst over de verkoop van het stadion. Toen we drie weken geleden de officiële akte moesten ondertekenen bij de notaris was Samy vier uur te laat op de afspraak, maar uiteindelijk kwam alles toch in orde”, opent Luc Van Thillo, de nieuwe grote baas op het Lisp. “Van zodra de laatste handtekeningen waren gezet, zijn we in het stadion in actie geschoten, want er was nood aan een grondige renovatie. In drie weken tijd bouwden we onder anderen drie extra loges, vernieuwden we het themacafé en richtten we een feestzaal in. In die zaal zijn na de match Vips en abonnees welkom voor optredens en dj-sets. We willen meer leven in de brouwerij brengen, naar het voorbeeld van KV Oostende, waar dat randprogramma uitstekend in mekaar zit. Of ik – zoals Marc Coucke vroeger – zelf ook liedjes zal zingen? Nee, dat laat ik beter aan anderen over (lacht).”

Omkadering

Lierse Kempenzonen mag dan wel in de amateurreeksen starten, de club blijft op professionele basis verder werken. Weliswaar gebeurt dat met minder personeel. “Momenteel zijn er – buiten de puur sportieve tak – zo’n zeven mensen vast in dienst”, vertelt Yorik Torreele, die zelf ook op de loonlijst staan. “Links of rechts kan er wel nog iemand bij komen. Ik denk bijvoorbeeld aan een vaste terreinverzorger, want nu worden onze velden onderhouden door vrijwilligers en op de iets langere termijn is dat wellicht niet vol te houden. Ik moet trouwens zeggen dat we bij de renovatie van het stadion enorm veel hulp hebben gekregen van supporters en sympathisanten. Mooi om zien dat zo veel mensen de club willen helpen.” “Hoe dan ook is het organigram nu kleiner dan bij het oude Lierse”, vult Luc Van Thillo aan. “En aangezien er minder mensen in dienst zijn, moeten ze harder werken (knipoogt).

Sponsors

“Geloof het of niet, maar de voorbije weken kregen wij verschillende telefoons van bedrijven die vroegen of ze mochten sponsoren”, glimlacht Yorik Torreele. “Veel firma’s haakten de voorbije jaren af, maar zien nu iets in ons nieuwe verhaal. Ook onze negen loges zijn nu al voor een heel seizoen verhuurd. Als je dan weet dat Lierse vorig seizoen amper twee loges aan de man kon brengen…” “Met Circus hebben we een knappe shirtsponsor en de sponsoring in het stadion gooiden we over een andere boeg”, aldus Luc Van Thillo. “Vroeger hingen hier x-aantal borden van kleinere sponsors – sommigen daarvan betaalden trouwens al jaren geen cent meer – maar daar stapten we van af. Nu heeft elke tribune een eigen, exclusieve sponsor. Op die manier kan je je partners meer bieden in return.”

Supporters

Op het einde van het Maged Samy tijdperk kende het Vanderpoortenstadion een serieuze leegloop. De massa teruglokken is één van de grootste uitdagingen van de nieuwe bestuursploeg. “En dat lukt aardig, want nu al verkochten we meer dan 2 200 abonnementen”, verklapt CEO Torreele. “Ik vind het ook heel belangrijk dat je naar je supporters luistert. Alleen zo kan je die mensen langdurig aan je binden.” “Om een voorbeeld te geven: vertegenwoordigers van de fans vroegen dat we de ticketprijzen voor de abonnementen op sfeertribune ‘Den Berg’ niet konden laten zakken”, pikt grote baas Van Thillo in. “In plaats van vijftien euro voor een ticket stelden zij dertien euro voor. Uiteindelijk hebben we er dan zelf twaalf van gemaakt. Van oorsprong zijn Yorik en ik Antwerpsupporters en dus hebben we het niet zo voor het getal dertien (het oude stamnummer van rivaal Beerschot, red.).”

Kern

Iedereen zal straks Lierse Kempenzonen willen kloppen, maar start geel-zwart ook echt als groot favoriet in eerste amateurklasse? “Herwig Van Lommel (ex-voorzitter van KFC Oosterzonen en huidig voorzitter van de sportieve cel, red.) zegt dat we een ploeg hebben om mee te doen voor de prijzen. Wij vertrouwen volledig op Herwigs kennis en ervaring in deze reeks”, benadrukt Luc Van Thillo. “Onlangs bespraken we intern de eventuele komst van een extra spits en verdediger, maar Herwig vond dat niet nodig en dus was die zaak van de baan. De recente bekermatch tegen 1B-club Lommel – die we verloren, maar wel domineerden – bevestigde dat we over een sterke kern en bekwame technische staf beschikken. Met Thomas Wils en Yoni Buyens hebben we twee ervaren spelers met een Lierse verleden. Verder bleven verschillende jongens van Oosterzonen aan boord en kwamen er deze zomer nog enkele externe versterkingen bij. De play-offs voor promotie lijken een realistische doelstelling en natuurlijk hopen we op de titel. Toch is dat geen absolute must. Dit project stort niet in mekaar als we niet meteen zouden promoveren. Dit jaar moet er maar één ding: ten minste break-even draaien. Dat is de belangrijkste target die ik Yorik mee gaf, maar ik ben er van overtuigd dat dit geen probleem zal vormen.”