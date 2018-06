Niet op het WK, maar deze Europese (top)clubs azen wel op de handtekening van Jason Denayer Pieter-Jan Calcoen

08 juni 2018

05u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Galatasaray. Mönchengladbach. Girona. Lyon. ­Marseille. Jason Denayer (22), niet op het WK, maar wel ‘hot’ op de transfermarkt.

Zijn iPhone staat zelfs op vakantie in Tokio niet stil. Voortdurend bestoken supporters van Galatasaray Jason Denayer via ­sociale media met smeekbedes om ­"alstublieft toch maar te blijven". De Belg is bij de Turkse topclub, die zich pas op de slotspeeldag verzekerde van de titel, uitgegroeid tot een cultheld. Zijn bijnaam: ‘De Leeuw’, verwijzend naar zijn kapsel en speelstijl.

Galatasaray huurde Denayer de afgelopen maanden voor een tweede keer zonder aankoopoptie van Manchester City, nadat de verdediger eerder in het seizoen 2015-2016 in Istanbul onder contract lag. En net als de fans is ook de clubleiding enorm gecharmeerd door de prestaties en houding van de achtvoudige Rode Duivel. In die mate zelfs dat ­Galatasaray deze zomer een serieuze poging zal ondernemen om zijn chouchou definitief aan te werven. Denayer zelf is dat idee alvast ­genegen: hij voelt zich thuis in Turkije, speelt er alles en krijgt er veel respect.

Terugkoopclausule

Manchester City is bereid mee te werken aan een deal, want het wil zijn talent niet afremmen. Verwacht wordt zelfs dat de Engelse kampioen niet moeilijk zal doen qua vraagprijs: mogelijk kost Denayer niet meer dan 10 miljoen euro. Al is er wel één voorwaarde dan: City hoopt op een terugkoopclausule, omdat het meent dat Denayer op termijn aan de Engelse top meekan.

In die optiek is ook het Spaanse Girona een realistische optie voor Denayer. Die club werkt nauw samen met Man City. Als het tot een overgang naar Girona zou ­komen, hebben de Engelsen bijgevolg ‘controle’ over de Brusselaar en is een ­ingewikkelde constructie met clausules niet nodig. Wat in het nadeel van Girona spreekt, is dat het slechts een midden­moter is.

Met Galatasaray en Girona is de lijst clubs die het dossier-Denayer in de gaten houden ­overigens niet volledig. Ook Olympique Lyon, Olympique Marseille en Borussia Mönchengladbach hebben geïnformeerd naar de transferstatus. Dat deed ook AS Roma, maar die belangstelling werd voorlopig niet concreet — in Italië valt te horen dat een centrale verdediger geen prioriteit is.

Comeback bij Duivels?

Gezien de beweging rond Denayer zou een mens bijna vergeten dat Roberto Martínez hem passeerde in aanloop naar het WK. De Spanjaard liet zich wel een paar keer ontvallen de EK-pineut — na de partij tegen Wales was er veel kritiek — te volgen, maar een kans kwam er nooit. Via een definitieve transfer hoopt Denayer op stabiliteit, om zo wel weer in aanmerking te komen voor de Rode Duivels.

Vraag is alleen waar hij dat zal doen? Aan ­potentiële bestemmingen geen gebrek. Nu ­alleen nog de juiste keuze maken. En af en toe die gsm afzetten — anders ­geraakt hij nooit uitgerust in Tokio.