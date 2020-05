Niet alleen spelers voelen financiële gevolgen van stopzetting competitie: toprefs verliezen tot 15.000 euro Pieter-Jan Calcoen en Tomas Taecke

09 mei 2020

07u00 0 Belgisch voetbal Slik. Onze toprefs verliezen naar schatting 13.000 à 15.000 euro aan inkomsten door de stopzetting van de competitie. De semiprofs behouden voorlopig wel hun loon.

Ongeveer 1.900 euro bruto. Niemand die de cijfers officieel wil bevestigen – al zeker de voetbalbond niet – maar volgens onze info is dat het bedrag dat een Belgische scheidsrechter ontvangt om een match in 1A te fluiten. Als je als videoref moet werken, dan cash je bij benadering 400 euro bruto per wedstrijd. Voor een vierde ref gelden gelijkaardige ­tarieven – 350 à 400 euro per prestatie.

Amateurs: 0 euro

Er waren voor de top zes nog elf speeldagen te gaan. Daarnaast stonden er nog een bekerfinale en duels in de strijd om een Europees ticket op het programma. Een topref maakt een schatting: “Ik denk dat ik zeker nog zes wedstrijden geleid zou hebben, plus waarschijnlijk een vijftal optredens als vierde ref of VAR. Reken zelf maar eens uit, hé – het gaat om heel veel geld dat we nu door onze neus geboord zien.”

De man in kwestie heeft gelijk. Stel dat hij nog zes matchen hoofdscheidsrechter was, had hem dat 11.400 euro bruto opgeleverd. Als video- of vierde ref was daar nog eens zo’n 2.000 euro ­bijgekomen. Dat maakt 13.400 euro in totaal. “Heb je een beetje geluk met de aanduidingen, dan spreken we snel over 15.000 euro­ bruto.”

Het einde van de competitie is vooral voor de arbiters die een amateurstatuut hebben een ­financiële tegenvaller – denk ­onder meer aan Jan Boterberg, Bert Put en Wim Smet. Hun verdiensten via hun hobby is volledig weggevallen.

Wel blijven trainen

Er zijn in het korps ook elf semiprofs. Volgens de site van de KBVB gaat het om Wesley Alen, Alexandre Boucaut, Wesli Decremer, ­Lothar D’hondt, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Kevin Van Damme, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen, Jasper Vergoote en Lawrence Visser. Zij krijgen een maandloon dat varieert tussen 1.450 en 2.400 euro bruto, afhankelijk van hun staat van dienst. Tot dusver hebben ze die sommen ook altijd gekregen – geen technische werkloosheid – maar het is onduidelijk of dat zo blijft. Frank De Bleeckere wilde geen commentaar kwijt. Via de persdienst van de voetbalbond kregen we te horen dat het Referee ­Department na de Algemene ­Vergadering van de Pro League op 15 mei zal communiceren. “Het is dus nog even geduld oefenen.”

De scheidsrechters trainen intussen naarstig verder. In Tubeke worden ze uiteraard niet meer verwacht, maar ze worden wel geacht hun gps-resultaten door te spelen. “Wij zijn zoals de voetballers”, klinkt het in het wereldje. “We kunnen het ons niet permitteren om onze conditie kwijt te spelen. Zelfs niet als onze inkomsten wegvallen.”

Lees ook:

Drie opties: met hoeveel clubs wordt er volgend seizoen in 1A gevoetbald?

FIFA staat vijf vervangingen per wedstrijd toe