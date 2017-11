Niemand valt door de mand, ééntje steekt er bovenuit: onze punten van Anderlecht - Club (en ook jij kan hier alle spelers een punt op tien geven) Jan Mosselmans/Niels Vleminckx

20u09 1 Photo News Belgisch Voetbal De topper tussen Anderlecht en Club Brugge baarde een muis. Met verdedigers die quasi doorlopend de baas waren over hun rechtstreekse tegenstander. De uitblinkers bevinden zich dan ook achterin, bij zowel Club als Anderlecht.

ANDERLECHT

Sels 7

Toonde zich betrouwbaar in alle onderdelen van het doelmannenwerk, met veel présence op hoge ballen. Hield met fantastische redding Diaby van een vroege Brugse voorsprong.

Chipciu 6

Vond op zijn flank niet meteen de juiste balans tussen aanvallen en verdedigen. Groeide in de wedstrijd en gaf nadien goeie offensieve impulsen. Zijn voorzetten misten kwaliteit.

Kara 8

Moest door de offensieve veldbezetting overal bijspringen. Kwam ook vaak in één-tegen-één situaties maar loste alles op met heel veel autoriteit.

Spajic 6

Geraakte toch speelklaar na een nieuwe enkelblessure tegen PSG. Miste wedstrijdritme maar compenseerde dat verstandig door weinig risico’s te nemen. Stevig in de duels.

Obradovic 6

Haalde niet het niveau van tegen PSG. Speelde met minder lef dan in Parijs. Had voor de rust de handen vol met Diaby toen die vaak naar de flank uitzwerfde. Vijf minuten voor tijd vervangen door Teo.

Kums 6

Speelde hoger dan gebruikelijk onder HVH. Legde meer volume in zijn spel dan anders maar slaagde er zelden in de numerieke meerderheid op het middenveld uit te spelen.

Dendoncker 7

Mocht eindelijk nog eens op zijn geliefkoosde ‘6’ spelen en dat was er ook meteen aan te zien. Speelde met veel lef. Sterk in de opbouw, stevig in zijn verdedigende werk. Eén van de beste Anderlecht-spelers.

Trebel 6

Was de eerste helft zoals gebruikelijk overal te vinden. Was zowel dé aanjager als de aangever voor de rust. Minder aanwezig in de tweede helft met paar slordigheden.

Gerkens 7

Bevestigde opnieuw zijn statuut als revelatie van de laatste weken. Dwong met zijn infiltraties vanuit het middenveld de Brugse defensie tot voortdurende alertheid. Kwam net na de rust en net voor het einde dicht bij een doelpunt.

Hanni 5

De Anderlecht-kapitein nam op het versterkte middenveld van Anderlecht meteen het voortouw maar was niet altijd gekukkig in zijn acties. Werd vervangen door Onyekuru.

Harbaoui 6

Won heel wat luchduels maar was bij momenten te weinig aanxezig in de 16 meter. Zag wel twee goals afgekeurd. Het eerste totaal ten onrechte wegens vermeend buitenspel.

Onyekuru 5

Kwam 20 minuten voor tijd Hanni vervangen maar kon zich nooit doorzetten.

CLUB BRUGGE

Hubert 6

Kwam redelijk uit bij hoge ballen. Had geluk dat Harbaoui ten onrechte afgevlagd werd. Zag er bij de tweede (wel terechte) afgekeurde goal niet goed uit.

Mechele 7

Secure match. Deed wat hij moest doen, zonder franjes.

Denswil 6

Kwam er enkele keren goed uit met de bal aan de voet. Had het moeilijk wanneer Gerkens in zijn zone opdook. Pakte zo ook geel.

Poulain 7

Verdedigend goed. Voetballend minder. Speelde zijn tweede volledige wedstrijd van het seizoen.

Cools 5

Kon zich aanvallend weinig onderscheiden. Opbouwend slordig. De mindere van Obradovic. Redde wel een bal van de lijn.

Limbombe 6

Goed begonnen, dan weggezakt omdat Chipciu voor problemen zorgde. Bracht wel snelheid en diepgang.

Nakamba 6

Snedig in de duels. Erg sterk begonnen, maar door de man-minder-situatie op het middenveld ging het soms te snel.

Vormer 6

Kon zijn stempel niet drukken. Pakte geel op een moment dat Club het moeilijk had.

Vanaken 7

Goed wanneer hij de bal had. Had alleen te weinig de bal.

Diaby 5

Dook enkele keren goed op in de zestien en kwam dicht bij de 0-1. Kreeg dom geel voor spelbederf en flirtte even met rood. Vervangen op het uur.

Vossen 6

Struikelde enkele keren over zijn controles. Legde één bal panklaar voor Diaby, die miste. Voorts verdienstelijk.

Wesley 5

Geen al te beste invalbeurt. Raakte amper een bal, afgezien van een schot dat naast ging.

Dennis 5

De scherpte van het seizoensbegin is eraf, zo bleek uit zijn eerste actie. Kon zich in de slotminuut laten vallen voor een penalty maar bleef rechtop.