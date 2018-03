Niemand minder dan Cristiano Ronaldo steekt de loftrompet over Standard-trainer Sa Pinto: "Hij kent erg veel van voetbal" TLB

13 maart 2018

17u23

Bron: Sport/voetbalmagazine 1 Belgisch Voetbal Het eerste seizoen van Ricardo Sá Pinto bij Standard was, op zijn zachtst gezegd, opmerkelijk. De 45-jarige Portugees eiste om verschillende redenen de aandacht op, maar hij haalde uiteindelijk wel zijn gram door Standard naar play-off 1 te leiden. Sport/voetbalmagazine diept deze week verhalen op uit de spelerscarrière van Sá Pinto en onder anderen Cristiano Ronaldo mag zijn zegje doen over zijn ex-ploegmaat.

"Hij zat bij Sporting toen ik er in de profkern werd opgenomen. Hij was altijd een steun en toeverlaat voor jonge spelers", spreekt Ronaldo, die uitgroeide tot één van de beste voetballers ter wereld. "Bovendien heb ik altijd bewondering gekoesterd voor zijn toewijding en zijn inzet bij elke training en elke wedstrijd. Hij verslapte nooit."

"Sa Pinto is enorm gepassioneerd. Hij is met heel zijn hart bij zijn vak en kent er erg veel van. Zijn karakter is eenvoudig: hij is direct Een goed mens. Ricardo was een van de meest ervaren spelers in de kleedkamer en hij wist voor elke wedstrijd wel iets te zeggen om de groep te motiveren. Wanneer we elkaar zien, dan praten we daar nog over, we hebben mooie herinneringen die we delen."