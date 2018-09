Niakaté en Union blijven verbazen: nieuwe hattrick en nieuwe leider in 1B Redactie

30 september 2018

18u19

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal Na de achtste speeldag in de Proximus League (1B) is de strijd om de eerste periodetitel opnieuw ongemeen spannend. Union Sint-Gillis is deze namiddag na een 1-3 overwinning op het veld van OH Leuven opgeklommen naar de eerste plaats.

De Brusselaars voetballen na de bekeroverwinning op bezoek bij stadsgenoot Anderlecht (0-3) op een wolk. De naam die na die historische derbyzege bij iedereen over de tongen ging was Youssoufou Niakaté. Die legde paars-wit met een hattrick over de knie.

In het King Power aan Den Dreef Stadium herhaalde de Franse spits dat huzarenstukje. De aangever was telkens Percy Tau. Met doelpunten in de 7de, 34se en 56se minuut zit Niakaté dit seizoen al aan 14 doelpunten in 9 duels. Op het uur werd de spits al een applausvervanging gegund. Ook tegen KVC Westerlo lukte de seizoensrevelatie een hattrick. OH Leuven, waar de Engelse trainer Nigel Pearson stilaan zwaar onder vuur ligt, was louter goed voor een eerredder. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal zette Kapustka (85') een strafschop om.

In de stand komt Union op gelijke hoogte met Westerlo. Beide clubs hebben 13 punten. KV Mechelen, Roeselare, Beerschot Wilrijk en SK Lommel hijgen met 12 punten in de nek van het leidersduo. Tubeke en OH Leuven (6 punten) moeten hun pijlen op de tweede periode richten.