Nederlandse journalisten sabelen BeNeLiga-idee neer: “Belgen kunnen het in hun eigen land niet eens regelen” GVS

29 oktober 2019

18u39

Bron: Belga/NOS 0 Belgisch voetbal De eventuele oprichting van een BeNeLiga is al enkele dagen een belangrijk gespreksonderwerp, ook in een voetbalpodcast van de NOS. Opmerkelijk: daarin maakten enkele Nederlandse journalisten het idee van een gezamenlijke competitie met de grond gelijk. “Ze kunnen het zelfs in hun eigen land niet een beetje goed regelen.”

“De Belgen willen plots heel graag met ons in het huwelijksbootje”, sneed gastheer Arno Vermeulen het topic aan. NOS-journalist Jeroen Elshoff kon zich haast niet bedwingen om meteen duidelijk te maken niet gewonnen te zijn voor het idee. “Ik word er niet alleen moe, maar zelfs misselijk van, vertelde hij. “Toen ik van de middelbare school kwam, ging het al over de BeNeLiga. Hoelang is het geleden dat dat schandaal (Operatie Propere Handen, red.) naar boven is gekomen in België? Ze kunnen het zelfs in hun eigen land niet een beetje goed regelen. En dan vallen er nog stadions in elkaar. Ik word er verdrietig van en ben ervan overtuigd dat dit nooit zal gebeuren.” Nadien gaat het over het commerciële plaatje van de samenwerking. “Ik zou het zeker doen als ik hen was, de hele Eredivisie in elkaar laten donderen.”

Elshoff kreeg bijval. “Ik zie dit ook niet zitten”, vertelde collega Frank Snoeks. “Wij hebben in Nederland een prachtige competitie met 18 clubs, dat moet je zo houden. Dit moet je niet willen, dit is het failliet van je eigen competitie. Herenveen tegen Standard Luik? Dan zie je toch liever Herenveen tegen Groningen.”

“Zegt iemand dan nu tegen de Belgen dat het niet doorgaat? Want ze zitten maar plannen te bedenken”, heeft gespreksleider Arno Vermeulen het laatste woord.

Nederlandse voetbalbond acht “BeNeLiga onmogelijk op korte termijn”

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) zegt alvast dat de oprichting van een Belgisch-Nederlandse competitie niet meteen voor morgen is. Bart Verhaeghe vertelde vorige week in een interview met Le Monde dat de oprichting van de grensoverschrijdende competitie in de Lage Landen volgend seizoen al mogelijk zou zijn. "Als dat niet lukt, dan wel in de twee volgende seizoenen", werd er gretig neergepend in de Franse krant. Later nuanceerde de Club-voorzitter al. "Het kan snel gaan, maar we pinnen ons niet vast op deadlines." Verhaeghe beseft natuurlijk wel dat het momentum aan Belgische zijde er is, nu het tv-contract eind dit seizoen afloopt. In Nederland is de situatie echter helemaal anders: daar loopt het contract met Fox omtrent de uitzendrechten nog tot 2024 en die overeenkomst dient gerespecteerd te worden.

Op korte termijn zal het dus allemaal niet lukken, maar dat neemt niet weg dat er wel een project is. "De interesse is er en de studies gaan voort", klinkt het in de KNVB-reactie. "Momenteel kunnen we echter niet zeggen wanneer ze zullen aflopen." Eenzelfde verhaal klonk zaterdag al in een reactie van Pro League-voorzitter Peter Croonen bij Belga. "Het is veel te vroeg om een timing of een format vooruit te schuiven. Die competitie met achttien ploegen (tien uit Nederland en acht uit België, red) is louter een werkhypothese, die je nodig hebt om een simulatie te maken. Maar zo'n BeNeLiga kan wel een gamechanger zijn. Als we deze piste niet grondig bekijken, krijgen we daar later misschien spijt van."

De eerste fase van een onderzoek door consultancybedrijf Deloitte toonde het potentieel van een BeNeLiga aan. Om alles concreet uit te werken, werd de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek opgestart. Ook het overleg van de Belgische en Nederlandse topclubs over de BeNeLiga gaat voort. Net voor de zomer zijn de G5 uit België (AA Gent, Club Brugge, KRC Genk, RSC Anderlecht en Standard Luik) en zes clubs uit Nederland (Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, FC Utrecht, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven en Vitesse) rond de tafel gaan zitten om het idee onder de loep te nemen. Met een gezamenlijke markt van 28 miljoen consumenten zou de kloof met de grootste vijf Europese competities verkleind kunnen worden.