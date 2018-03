Nauwelijks 1.401 toeschouwers zien hoe financiële miserie weegt op spelers Lierse: 0-3 tegen Moeskroen Kristof De Cnodder

31 maart 2018

21u49 0 Belgisch Voetbal In de A-poule van play-off 2 is naast Kortrijk, dat Waasland-Beveren met In de A-poule van play-off 2 is naast Kortrijk, dat Waasland-Beveren met 4-1 inblikte, ook Moeskroen met een zege van start gegaan. De Henegouwers wonnen afgetekend op het Lisp met 0-3 van een zieltogend Lierse. Mezague voor de pauze en Amallah en Awoniyi erna namen de goals voor hun rekening.

De getergde thuisploeg probeerde er aanvankelijk nog wel iets van te maken, maar gaandeweg kon men niet verstoppen dat de precaire financiële toestand alsmaar zwaarder begint te wegen. Nauwelijks 1.401 toeschouwers waren in het Vanderpoortenstadion komen opdagen voor de 'clash' tussen Lierse en Moeskroen. Helemaal onbegrijpelijk was die magere opkomst natuurlijk niet. Play-off 2 is sowieso al geen sexy competitieformule en bij Lierse is het sportieve aspect op dit moment totáál bijkomstig. Het is duidelijk dat het overnamedossier in alle geledingen als een zware schaduw over de club hangt.

Maar goed, er werd dus toch gevoetbald op het Lisp en in de eerste helft was het wedstrijdverloop nog vrij evenwichtig. Beide ploegen voetbalden twee kansen bij mekaar, maar het was Moeskroen dat als enige scoorde. Teddy Mézague mocht iets voor het half uur van dichtbij binnen koppen na een corner.

Kort na de pauze verdubbelde Amallah na een knappe individuele actie en een stevig schot de score. Dat sneed meteen de benen af bij de thuisploeg. De Pallieters begonnen plots veel harder te voelen dat ze al twee maanden niet meer werden betaald en moesten in de rest van de match het spel ondergaan. Awoniyi duwde namens Moeskroen nog een derde tegen de touwen en dat was het dan zo wat. Een stevige nederlaag dus voor Lierse, maar dat is op dit moment het minste van alle problemen op het Lisp.