Nainggolan in 'Telefacts': "Die roos-tattoo heb ik laten zetten zonder na te denken. En nu gaat ze er niet meer af" TLB

05 juni 2018

22u40

Bron: Telefacts Special 0 Belgisch Voetbal In de Telefacts-special ‘Gilles De Bilde Thuis bij Radja’ liet Radja Nainggolan (30) vanavond in zijn ziel kijken. De middenvelder van AS Roma, die door bondscoach Roberto Martínez niet werd geselecteerd voor het WK in Rusland, ging geen enkel onderwerp uit de weg. Zijn moeilijke jeugd, de opvallende roos-tattoo op zijn keel of zijn levensstijl: over alles praatte 'Il Ninja' honderduit.

Zo kwam bijvoorbeeld een terugkeer naar België in de nadagen van zijn carrière ter sprake, maar ook daar heeft Nainggolan een duidelijk standpunt over ingenomen. Antwerp of Beerschot misschien? “Ik ben daar eerlijk in: ik heb er al aan gedacht, maar wat ze in België verdienen, dat is 'gene vette'. Voor 2.000 of 3.000 euro per maand kom ik niet terug. Al ben ik wel nog altijd supporter van Beerschot", was zijn antwoord.

De overige meest opvallende fragmenten:

"Mijn moeder, zus en ik moesten per maand rondkomen met vijfhonderd euro"

"Elke tattoo die ik heb, heeft een betekenis. Behalve de roos op mijn keel. Die heb ik laten zetten zonder na te denken en nu gaat ze er niet meer af"

Nainggolan over zijn levensstijl: " Elke dag moet de beste van mijn leven zijn”