Naast Charleroi krijgt ook Genk speurders over de vloer rond 'Operatie Propere Handen': onderzoek naar transfers Mogi Bayat

24 juni 2020

14u25

Bron: Belga, eigen berichtgeving 10 Operatie Propere Handen Naast Sporting Charleroi heeft ook Racing Genk woensdagochtend speurders van de gerechtelijke politie over de vloer gekregen in het kader van Operatie Propere Handen. Het onderzoek spitst zich toe op transfers die spelersmakelaar Mogi Bayat, broer van Charleroi-topman Mehdi Bayat, heeft gedaan bij beide Belgische clubs.

“In het onderzoek naar fraude in het Belgisch voetbal zijn er vandaag inderdaad huiszoekingen uitgevoerd bij voetbalclubs Charleroi en Genk. Het gaat om het luik Bayat en kadert meer concreet in mogelijke financiële verrichtingen bij spelerstransfers”, bevestigt Wenke Roggen van het federaal parket aan onze redactie. Over welke contracten/transfers het gaat, wil het parket niets kwijt.

Ce n’était pas le branle-bas de combat” — niet alle hens aan dek. (...) Het ging er zeer rustig aan toe Pierre-Yves Hendrickx, algemeen directeur bij Charleroi

Vanuit Genkse hoek kwam er vooralsnog geen reactie, Charleroi reageerde wel al. Eerst middels een beknopt communiqué op de clubwebsite, nadien stond algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx onze redactie telefonisch te woord. “Ce n’était pas le branle-bas de combat — niet alle hens aan dek. De speurders hebben zich om 10 uur gemeld op het secretariaat. Ik was er op dat ogenblik niet. Ze hadden zonder mij onmiddellijk in actie kunnen treden, maar hebben gewacht tot ik — verwittigd door mijn medewerkster — een kwartier later arriveerde. Het ging er zeer rustig aan toe. De speurders legden mij een lijst voor van spelers over wie ik uitleg moest verschaffen. In sommige gevallen ben ik het antwoord schuldig gebleven, omdat de lijst ook spelers bevatte die nooit bij ons hebben gespeeld of zelfs nooit in beeld zijn geweest. Tot slot hebben ze een paar bestanden met betrekking tot bepaalde transfers meegenomen.”

Zwijgplicht

Om welke transfers het ging, wilde ook Hendrickx niet kwijt. “Sorry, namen noem ik niet. We willen volledig meewerken en daar hoort, in een gerechtelijk onderzoek, zwijgplicht bij. Alles samen heeft de inspectie niet veel langer dan een uur geduurd. Verrast door het bezoek van de speurders? Ja en neen. Ja, omdat het vandaag gebeurde. Neen, omdat we ons al meer dan een jaar afvroegen wanneer wij aan de beurt zouden komen.”

Het onderzoek beperkte zich tot het kantoor van Pierre-Yves Hendrickx. Afgevaardigde beheerder Mehdi Bayat en voorzitter Fabien Debecq werden niet ondervraagd.

Operatie Zero, de officiële benaming voor Propere Handen, barstte los in oktober 2018. Het ging om matchfixing en om financiële fraude met spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat. Het bevat dus twee luiken: het luik Veljkovic en het luik Bayat. Het luik Veljkovic is zo goed als klaar. Het parket legt momenteel de laatste hand aan de eindvordering - wat wil zeggen dat het parket op papier zet wie het voor de rechtbank wil laten vervolgen en wie het eventueel buiten vervolging wil laten stellen. Dat onderzoek heeft vertraging opgelopen door het coronavirus. Verwacht wordt dat alle betrokkenen na de zomer aangeschreven zullen worden voor een zitting van de raadkamer, die uiteindelijk zal beslissen of de betrokkenen zich al dan niet voor de strafrechter zullen moeten verantwoorden.

Het onderzoek naar Bayat zit nog zo ver niet en is zeker niet klaar - dat onderzoek loopt vandaag nog volop. De vertraging ten opzichte van het luik Veljkovic is te verklaren door het feit dat de speurders daar de zwarte boekhouding van Veljkovic hadden - dat was hun leidraad. Bij Bayat is dat veel moeilijker. Daar moeten de financiële speurders zichzelf door dat kluwen van financiële transacties in binnen- en buitenland een weg proberen te banen.

