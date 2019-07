Naamsverandering Vanden Stockstadion in Lotto Park bijna een feit, zo tonen gelekte foto’s Redactie

12u24 0 Du changement dans l’air on dirait ? #rsca pic.twitter.com/gx4RYJXefW Elisha Benkoski(@ elishabenko) link

De naamsverandering van het Constant Vanden Stockstadion naar het Lotto Park is nu echt wel bijna een feit. Op de sociaalnetwerksites circuleren immers al beelden van een banner met de nieuwe naam die bevestigd wordt op de muur van de thuishaven van Anderlecht. Dat was duidelijk nog niet de bedoeling, want de Belgische recordkampioen dekte de naam al snel weer af (zie foto onder). Vrijdag zou de officiële bekendmaking volgen.

Met de naamsverandering wil Anderlecht-voorzitter Marc Coucke de commerciële inkomsten verhogen - naar het voorbeeld van clubs in binnen- en buitenland - maar tegelijk maakt hij zo verder komaf met het verleden van de Vanden Stockdynastie. Sinds 1983 bestaat het Vanden Stockstadion.

Oops ca été caché 🤷🏽‍♂️🤦🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/ErKhnnIeoG Elisha Benkoski(@ elishabenko) link