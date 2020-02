Na vijf maanden pakt Losada al eerste prijs(je): “Ons antwoord tegen iedereen die tegen ons is” KDC

29 februari 2020

00u23 0 Beerschot Nauwelijks vijf maanden na zijn aanstelling pakte Hernan Losada zijn eerste prijs(je) als hoofdcoach. De 37-jarige Argentijn leidde Beerschot naar de tweede periodetitel in 1B en straks krijgt hij de kans om tegen OHL voor de promotie te spelen. “Als je ziet van waar wij komen, is het heel straf dat we nu in zo’n positie staan”, aldus Losada.

Beerschot kwam tegen Lokeren misschien wat minder voor de dag dan in de voorgaande matchen, maar de Antwerpenaars hadden de verdienste dat ze hun momenten pakten. Dat volstond voor eindwinst in de tweede periode.

“We staan voor het derde opeenvolgende jaar in de finales en dat is dik verdiend”, vindt Hernan Losada. “We pakten in de tweede periode zes op zes tegen OH Leuven en tegen Westerlo, dat zegt eigenlijk genoeg. Eerlijk gezegd vind ik het heel straf wat we met de spelers, technische staf en alle medewerkers hebben gerealiseerd. Toen ik begin oktober overnam was de ploeg fysiek niet in orde en zat ze mentaal aan de grond. Niemand gaf ons toen nog enige kans om mee te doen. Ondertussen hebben we een hechte familie gecreëerd en vooral dat bracht ons tot in de finale. Ik wil mijn spelers en alle mensen rond de ploeg feliciteren voor de weg die ze hebben afgelegd.”

Door de winst op Lokeren (en de nederlaag van concurrent Westerlo) wordt de omstreden replay van Virton-Beerschot overbodig. “Ik stel vast dat Virton, Westerlo en zelfs Leuven in deze zaak tegen ons hebben samengespannen”, gaat Losada verder. “Beerschot werd zelfs afgeschilderd als de slechterik, want wij zetten zogezegd de deur open voor een reeks klachten in de toekomst. En dat terwijl we op Virton gewoon zelf in het zak werden gezet! Tegen die achtergrond doet het heel veel deugd dat we die extra wedstrijd op Virton niet meer nodig hebben. Het is onze manier om ‘Fuck off’ te zeggen tegen iedereen die tegen ons is.”

En dan nu: de finale. Wie is er straks favoriet in de eindstrijd? “Dat is duidelijk: de ploeg met dertien miljoen verlies”, grijnst Losada. “Leuven lanceerde een campagne ‘Vrum noo ieëste’, dan profileer je jezelf als te kloppen ploeg. Verder las ik onlangs dat een commentator van Proximus TV ons slechts tien procent geeft op promotie. Laat me dat een heel klein beetje bijstellen. Ik zeg dat we dertien procent kans hebben (Losada verwijst naar Beerschots stamnummer, red.). Alleszins gaan wij op een rustige wijze de finales in. Voor de neutrale voetballiefhebber worden het meer dan waarschijnlijk twee interessante en leuke wedstrijden.”