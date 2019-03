Na promotiefinale kan nog lange onduidelijkheid heersen: :"Wat er ook gebeurt, het zal rechtszaken regenen" Niels Vleminckx

16 maart 2019

08u58 0 Belgisch Voetbal Het onderzoek naar wedstrijdvervalsing overschaduwt de titelmatch KV Mechelen-Beerschot. Een blik achter de schermen levert maar één conclusie op. Zelfs nadat de bond een uitspraak heeft gedaan, zal de heisa blijven duren.

Centrum Brussel. Begin februari. Adjunct-federaal procureur Eric Bisschop stapt door de draaideur van een Brussels hotel. Terwijl rondom hem zakenmannen de lobby inlopen, schuift Bisschop zijn stoel onder een tafel. Tegenover hem zit een vijftiger in strak maatpak. "Hallo Eric. Alles goed?" Peter Bossaert, de nieuwe CEO van de voetbalbond, drukt hem stevig de hand.

Dat Bossaert zich persoonlijk mengt, is veelbetekenend. Het onderzoek naar eventuele wedstrijdvervalsing is voor hem een symbooldossier. De nieuwe CEO is bezig aan een kruistocht om het Belgisch voetbal weer geloofwaardig te maken. Dat kan alleen als er niet langer een sfeer van straffeloosheid heerst.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen