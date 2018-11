Na operatie ‘Propere Handen’: “Belgische makelaarsvereniging volgende week al actief” Bart Fieremans

29 november 2018

07u59 1 Belgisch Voetbal De stichting van een Belgische makelaarsvereniging is bijna rond. Gisteren zaten juristen samen om de statuten uit te werken. “We hopen volgende week officieel operationeel te zijn”, zegt Nenad Petrovic, die de ‘BFFA’ wellicht zal leiden.

‘Belgian Federation of Football Agents’ (BFFA), zo moet het nieuwe geesteskind heten. De nood aan een Belgische belangenvereniging wakkerde aan na het voetbalschandaal ‘Propere Handen’ in oktober. De betrokkenheid van omstreden makelaars als Bayat en Veljkovic zette de beroepsgroep in een erg negatief daglicht, maar enkele spelersagenten beten van zich af om niet alles en iedereen op één hoop te gooien. Zij wezen ook met de vinger naar de clubs over niet-transparante transfercommissies. Onder meer makelaar Didier Frenay - nota bene zelf niet onbesproken - pleitte voor een vakgroep.

En die oprichting raakt nu in een stroomversnelling. Dinsdag woonden 20 à 30 Belgische spelersagenten – waaronder Gunter Thiebaut, Jesse De Preter, Peter Verplancke, Guy Bonny, Stijn Francis – een bijeenkomst bij van de overkoepelende Europese makelaarsvereniging EFAA bij over het belang om zich te groeperen. Gisteren bogen juristen zich over de oprichtingsstatuten van de BFFA. “We gaan er alles aan doen om volgende week officieel te bestaan”, zegt Petrovic, een ex-makelaar die gevraagd is om de BFFA te leiden. Hij hoopt bij de opstart een vijftiental invloedrijke Belgische makelaars achter zijn project te krijgen.

“We willen strikte regels opstellen waarbij alle actoren - voetbalbond, Pro League, makelaars en spelers – verantwoordelijkheden hebben om transfers transparant te maken.” Tot nu toe ontbreekt een duidelijk kader. De afschaffing van de FIFA-licenties in 2015 droeg bij tot een wildgroei. “De FIFA liet de kwestie van makelaars over aan de federaties”, zegt Petrovic. “Sommige bonden werkten goede regels uit, andere niet. In België gold de Far West.” De BFFA haalt inspiratie uit makelaarsverenigingen in Duitsland (DFVV) en Frankrijk (UASF): “In Duitsland is een commissie tussen 7 en 14 procent gangbaar. En Frankrijk werkt met licentievoorwaarden. Zo elimineer je valse niet-professionele makelaars. Om als dokter of advocaat te werken moet je ook in examens slagen, waarom mag in België een slager om de hoek makelaar zijn?”

Het idee dat een vakvereniging broodnodig is, leeft wijdverbreid onder makelaars. Toch stapt niet iedere agent zomaar meteen in de BFFA. “Ik wacht even af wie de kar trekt”, zegt Stijn Francis van Stirr Associates. “80 procent van de makelaars heeft goeie bedoelingen, maar ik wil me niet met eender wie associëren. Als de BFFA alleen een tegenreactie is om na ‘Propere Handen’ de commissies en vergoedingen van makelaars veilig te stellen, heb ik mijn bedenkingen. Als het initiatief echt bedoeld is om het beroep op te kuisen, dan sta ik er achter.”