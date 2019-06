Na Eden Hazard hebben we met Janice Cayman nu ook een vrouwelijke Galáctico: “Heel leuk telefoontje” ODBS

19 juni 2019

14u24 1 Belgisch voetbal Op haar dertigste heeft Janice Cayman die absolute toptransfer beet. Van Montpellier naar Lyon, simpelweg het walhalla in het vrouwenvoetbal. Vier keer op rij de Champions League gewonnen, de stad waar straks zowel de halve finales als de finale van het WK gespeeld wordt. En of Cayman zich gevleid voelde toen de club der clubs net haar opbelde: “Een héél mooie uitdaging.”

Engeland lonkte, een terugkeer naar Amerika (waar ze met Western New York Flash de titel pakte in de National Womens Soccer League), zat in het achterhoofd. Maar toen Lyon aan de lijn hing met de vraag om hun sterrensemble te vervoegen, twijfelde Cayman geen seconde. Waarom ook: in het vrouwenvoetbal, kent Lyon zijn gelijke niet. Omdat de club onder de gewiekste voorzitter Jean-Michal Aulas als eerste, sinds 2004, echt investeerde in Olympique Lyonnais Féminin. Niet alleen hetzelfde professionele kader als de mannen, maar ook lucratieve salarissen. De Barcelona’s en Man City’s van deze wereld volgden pas later. En rijden ook in 2019 nog steeds een achtervolgingsrace. Terwijl Lyon voor de verplaatsingen dikwijls een privéjet inzet. Bovendien heeft de club ook een uitgekiende transferstrategie. Dankzij die financiële armslag, kan Lyon haar beste speelsters behouden en de kern jaarlijks versterken met een of twee toppers. Niet alleen met de focus op talent, maar ook op persoonlijkheid. ‘Bonjour, Janice!’

“Dat was een bijzonder leuk telefoontje. Er is zopas een nieuwe trainer aangesteld (ex-prof Reynald Pedros besliste vorige week om ermee te stoppen, nvdr), maar de club maakte me duidelijk dat ze me op de rechterflank als een versterking beschouwen. Zowel op aanvallend als verdedigend gebied.” Eén ding zal Cayman in het achterhoofd moeten knopen: de concurrentiestrijd in Lyon is bikkelhard. Er is de Duitse kapitein Dzsenifer Marozsan, de Franse kapitein Wendie Renard, de Japanse kapitein Saki Kumagi. Frankrijks beste speelster Eugenie Le Sommer, Engelands beste speelster Lucy Bronze, Amerika’s beste speelster Nikita Parris is in aantocht, er is de Welshe legende Jess Fishlock, de Nederlandse aanvalster Shanice van de Sanden, de Canadese Kadeisha Buchanan en, last but not least, de Noorse Ada Hegerberg. De eerste winnares van de Gouden Bal. Die haar kat stuurde naar het WK omdat ze het niet kunnen vindt dat de mannen van de Noorse nationale ploeg meer verdienen. Qua persoonlijkheid kan dat tellen.

En straks dus ook Janice Cayman. De nieuwste ‘star planétaire’, zoals de vrouwen van Lyon in Frankrijk door het leven gaan. Onze Galáctico. “Ik heb sportief al wel veel van die sterpeelsters ontmoet en ken hen wel een beetje. Ach, ik ga er gewoon ‘open minded’ naartoe. Het is mij vooral om die uitdaging te doen. Om nog progressie te maken. Ik mag er dan al wel dertig zijn, uiteindelijk is dat louter een getal. Dankzij het hoge niveau op training, ga ik sowieso een betere speelster worden. De dingen waarin ik goed ben zoals mijn snelheid en actieradius, nog verbeteren.”

Wie weet, volgt er dan in januari volgend jaar wel een nieuwe Gouden Schoen nadat ze de editie 2017 op haar naam schreef. “Dat zou natuurlijk geweldig zijn en daar kan deze transfer me bij helpen, maar die Schoen is geen doel op zich. (lacht) Er is ook helemaal geen tweestrijd met Tessa Wullaert, zoals ik dikwijls lees. Het is vooral belangrijk dat we verder groeien met de Red Flames. Dat we er ook echt staan wanneer het moet.” Dat was eind vorig jaar minder het geval, toen België de barrages van Zwitserland verloor en het WK op een haar na miste.

Cayman, die momenteel op appartementenjacht is in de buurt van het trainingscentrum van Lyon even buiten de stad, kijkt dus met een gemengd gevoel naar dit WK. Net in haar Frankrijk. “Ik ga niet rond de pot draaien: als ik nu Italië zie spelen en schitteren (land waarvan België in de kwalificatiepoule nog won, nvdr), dan pikt dat. Eerst dacht ik er zelfs helemaal niet naar te kijken, maar uiteindelijk kon ik het toch niet laten om in Montpellier de match tussen Brazilië en Australië mee te pikken. Vet. Maar uiteindelijk moet dat ons gewoon nog meer motivatie bezorgen, om er straks op zo’n groot toernooi wel bij te zijn.”