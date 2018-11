Na deal met Veljkovic: vier extra speurders op operatie ‘Propere Handen’ ingezet LPB

21 november 2018

19u18 5 Belgisch Voetbal De gerechtelijke politie gaat extra speurders inzetten op de operatie ‘Propere Handen’, het onderzoek naar het voetbalschandaal in de Belgische competitie. Vanaf 1 december komen er vier mensen bij, meldt VTM NIEUWS.

De beslissing om meer volk in te zetten heeft te maken met de deal die het gerecht heeft gesloten met hoofdverdachte Dejan Veljkovic. De makelaar wil als spijtoptant alles vertellen wat hij weet over het gesjoemel in het voetbal, in ruil voor een voorwaardelijke straf. Bij het team van speurders van de gerechtelijke politie in Hasselt is het alle hens aan dek sinds het losbreken van het voetbalschandaal. Het team werkt non-stop aan operatie ‘Propere Handen’. Nu Veljkovic een deal heeft gesloten met het gerecht, krijgt het speurdersteam versterking. Vier speurders gaan er vanaf 1 december aan de slag.

Veljkovic zal de speurders zijn complete boekhouding tonen. Hij zal het gerechtelijke team enerzijds laten zien wat hij zelf op zijn kerfstok heeft. Anderzijds zal hij ook zijn boekje open doen over wie in de voetbalwereld nog de regels heeft overtreden. De vier extra speurders moeten de verklaringen van Veljkovic controleren en ervoor zorgen dat ze die kunnen bewijzen in de rechtszaal. De speurders zullen van buiten de provincie Limburg komen, zodat de federale politie in Limburg tijd kan vrijmaken voor andere dossiers.