Na de kritiek van Marc Van Ranst op vreugdebeelden bij Antwerp: spelers OHL en Beerschot mogen niét samen vieren Niels Vleminckx

02 augustus 2020

14u27 4 Belgisch voetbal Viroloog Marc Van Ranst nam zaterdagavond de spelers van Antwerp op de korrel: ze vierden hun bekerwinst zonder enig respect voor de afstandsregels. De Pro League heeft - op aanraden van de viroloog - nu aan OH Leuven en Beerschot uitdrukkelijk gevraagd om tijdens en na hun promotiefinale straks niét ‘fysiek’ te vieren.

Wees gerust: beelden zoals deze gaan we vandaag niet zien bij de match OHL-Beerschot. En niet omdat er geen doelpunten gaan gemaakt worden. Wel omdat bij beide ploegen de puntjes op de i zullen gezet zijn qua corona-veilig gedrag op en naast het veld.

“Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik.”

Met die tweet maakte viroloog Marc Van Ranst duidelijk dat de bekerviering van Antwerp niet past in deze coronatijden. Nog geen twaalf uur later was er overleg tussen onder meer Van Ranst en de Pro League. Daarin werd overeengekomen dat de Belgische clubs uitdrukkelijk zou gevraagd worden om meer rekening te houden met de algemeen geldende coronaregels.

Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze.

Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze.

Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze.

Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik.

“We kunnen toegeven dat er een aantal beelden van gisteren - op en naast het veld - niet overeenkwamen met de wenselijke regels”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “Na een constructief overleg met onder meer meneer Van Ranst en de onafhankelijke Covid-verantwoordelijken die de Pro League heeft aangesteld, hebben we de clubs op het hart gedrukt dat ze de algemene richtlijnen dienen te respecteren.” Het coronageval bij Beerschot maakt de boodschap er alleen maar dwingender op.

Dus straks tijdens OHL-Beerschot zullen de spelers in principe niét op elkaar springen om een goal of het kampioenschap te vieren.

