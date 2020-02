Na de heisa: enkel nog 1A-refs in 1B PJC

22 februari 2020

07u01 0

In 1B komen er cruciale matchen aan, dus neemt de KBVB liever geen risico’s. Deze speeldag en wellicht ook de volgende zullen er uitsluitend scheidsrechters uit 1A in de Proximus League fluiten - dit om de kans op fouten te beperken.

De bond wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar de beslissing is ingegeven na de heisa van de laatste weken. Zo ging 1B-ref Michiel De Cuyper gruwelijk de mist in tijdens een wedstrijd in Nederland - hij gaf er het slachtoffer in plaats van de dader rood na een overtreding - en werd Virton-Beerschot nietig verklaard na een controversieel doelpunt.