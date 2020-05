Na dagen van keiharde onderhandelingen: Lommel trekt met stevig dossier richting BAS Luc Dujourie

06 mei 2020

07u31 4 Belgisch voetbal Het werd een race tegen de klok, maar Lommel SK trekt woensdag wel degelijk met een stevig dossier naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De zitting moet duidelijk maken of de club uit 1B alsnog een proflicentie te pakken krijgt.

Na dagen van keiharde onderhandelingen en snelle wendingen klonk er gisteren een luide ‘oef’ door de Gestelsedijk. Het moeizame afscheid van ex-eigenaar Udi Shochatovitch en de nakende ‘deadline’ hadden voor hoogspanning gezorgd. Terwijl op verschillende fronten tegelijk slag werd geleverd kwam de eerste doorbraak toen de Israëliër finaal een compromis tekende. Bleven nog een achterstal van zo’n 300.000 euro en een geloofwaardig werkbudget voor een volgend seizoen. Samen goed voor 1,6 miljoen.

Vertelde plan A dat een nieuwe investeerder meteen aan boord zou komen, aangezien Paul Kerkhofs en co dit keer de puntjes op de i wilden, bleven de onderhandelingen te lang aanslepen. Dat de club sinds enige tijd terug helemaal leeft in noord-Limburg, bleek toen een aantal kapitaalkrachtige medestanders uit de regio de handen in mekaar sloegen en in plan B voor de nodige bankwaarborg zorgden. Aangezien sinds gisteren de achterstallige betalingen gebeurd zijn, lijkt er niets overtuigend BAS-dossier in de weg te staan.

En die veelbesproken buitenlandse investeerder? De onderhandelingen kunnen nu zonder al te veel tijdsdruk verder lopen en een nieuwe partner zal zich na het behalen van een licentie ongetwijfeld gretiger tonen. De identiteit van de twee pistes wordt angstvallig geheim gehouden maar het lijkt duidelijk dat het in één geval om een Britse topclub gaat. Kortom, goed voor een bescheiden Lommel feestje, maar de champagne zal nog even koud moeten staan. Uitsluitsel: eind van de week.

