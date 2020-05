Na coronacrisis meer eigen jeugd in Jupiler Pro League? “Er stevent een grote schok op de ploegen af” Axel Brisart Thomas Lissens en Cédric Pollenus

04 mei 2020

05u00 0 Belgisch voetbal Wanneer er weer gevoetbald zal worden, is nog onduidelijk. Wat wél zeker is, is dat de coronacrisis de (Belgische) clubs financieel pijnigt. Zal de moeilijke economische situatie onze ploegen ertoe nopen om meer eigen jeugdspelers op te stellen? Sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) denkt alleszins van wél. De volgende generaties Belgische jeugdspelers, de bésten kan u de komende dagen Wanneer er weer gevoetbald zal worden, is nog onduidelijk. Wat wél zeker is, is dat de coronacrisis de (Belgische) clubs financieel pijnigt. Zal de moeilijke economische situatie onze ploegen ertoe nopen om meer eigen jeugdspelers op te stellen? Sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) denkt alleszins van wél. De volgende generaties Belgische jeugdspelers, de bésten kan u de komende dagen HIER ontdekken, staan alvast te popelen.

Op 4 mei 2018 gaf Anderlecht elf jongeren een profcontract. Antoine Colassin was eind januari, uitgerekend tegen aartsrivaal Club Brugge, al de vijfde van die lichting die voor de A-ploeg mocht spelen. Jeremy Doku, Anouar Ait El Hadj, Killian Sardella en Yari Verschaeren gingen hem voor. En daarnaast kregen nog eens zes jongeren uit andere generaties hun kans tijdens diezelfde periode, wat het totaal op elf brengt. In Youth We Trust.

Geen enkele Belgische topclub kwam in dezelfde tijdspanne zelfs maar in de buurt van Anderlecht. Club Brugge deed het met vijf debutanten in de competitie (Brandon Baiye, Cyril Ngonge, Loïs Openda, Ignace Van Der Brempt en Charles De Ketelaere) niet onaardig. Daarna volgt Standard (Lavalée, Balikwisha, Joachim Carcela, Selahi) met vier. Racing Genk (Limbombe, Vandevoordt, Coucke) gaf drie jeugdproducten de kans. Antwerp (Kakudji, Quirynen) en AA Gent (Koïta, Mbayo) sluiten de rij.

“Meer dan ooit accent op eigen jeugd”

Allerminst indrukwekkende cijfers en dat geldt eigenlijk voor de volledige Jupiler Pro League. Afgelopen seizoen stelden onze eersteklassers ruim vijf keer meer nieuwe buitenlanders op dan dat ze spelers lieten debuteren die uit de eigen beloftenkern kwamen. Als we naar de effectieve speeltijd kijken, dan kregen de buitenlandse aanwinsten in totaal zelfs tien keer zoveel minuten om zich te tonen dan de jeugdspelers, zo becijferde Sport/Voetbalmagazine.

En dat terwijl Peter Croonen, voorzitter van de Pro League en Racing Genk, in een recent gesprek nog aangaf tijdens de zware periode door het coronavirus “het accent meer dan ooit op de eigen jeugd moet liggen”. “Dat moet de rode draad zijn binnen de ­visie van een club.” Maar zijn de eersteklassers daar wel klaar voor? Bij topclubs als Anderlecht, Racing Genk en Club Brugge zit er nog flink wat talent aan te komen, zo leert een uitgebreide blik op de jeugdelftallen ons. Voor de kleinere clubs wordt het minder vanzelfsprekend om snel jeugdspelers te laten doorstromen die een echte meerwaarde kunnen bieden.

Kleinere kernen, meer jongeren?

Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, gelooft in elk geval wel dat er na de coronacrisis meer kansen zullen volgen voor jeugdspelers. “We moeten nog even afwachten wat het BAS beslist over de licenties, maar door de coronacrisis stevent er sowieso een grote schok op de clubs af”, voorspelt Lagae. “Onze profclubs zullen naar kleinere spelerskernen moeten gaan. Ploegen zullen eerder voor jongeren uit de U21 kiezen dan voor een speler die elders einde contract is. Van de tekengelden die transfervrije spelers krijgen, dreigt weinig over te blijven. Voor kleinere clubs zijn die tekengelden nu al problematisch.”

Volgens mij is de kans groot dat de A-kernen kleiner zullen worden en dat ze aangevuld zullen worden met jeugdspelers Dirk Huyck, voorzitter Waasland-Beveren

Waasland-Beveren is zo’n kleine club. Voorzitter Dirk Huyck volgt de redenering van Lagae. “Hoe groot de schade wordt, zal later pas duidelijk worden. Maar dat we het budget zullen moeten blijven bijsturen, is zeker”, zegt hij. “Volgens mij is de kans inderdaad groot dat de A-kernen kleiner zullen worden en dat ze aangevuld zullen worden door jeugdspelers. De jeugdwerking is een belangrijke pijler voor Waasland-Beveren. Wij zijn een opleidingsclub, zeker qua structuur hebben we veel stappen vooruit gezet. Onze focus is om onze jonge talenten ook langer aan boord te houden. Ik zie wel een trend: jeugdspelers kiezen er steeds vaker voor om langer bij hun eerste profclub te blijven. Minder jongens zetten ook snel de stap naar het buitenland.”

De Condé: “Geld van transfers gaat weer naar jeugdwerking”

Volgens Lagae wordt het na crisis voor veel clubs sowieso (flink) zoeken hoe ze de tering naar de nering zullen kunnen zetten. “Zolang er niet gevoetbald wordt, zien clubs een sterke daling op hun inkomsten. Dat los je niet op door spelers één maand een percentage van hun loon te laten inleveren. En in 1A zijn er maar een beperkt aantal clubs, zoals Club Brugge, AA Gent en KRC Genk, met een financiële buffer.”

Bij Genk is het sowieso de bedoeling dat de A-kern komend seizoen voor ongeveer een derde uit jongeren zal bestaan die uit de eigen jeugdafdeling komen. “Wat de gevolgen zullen zijn, blijft koffiedik kijken”, zegt Dimitri de Condé, technisch directeur van Genk. De Limburgers worden vaak geroemd om hun sterke jeugdwerking en zijn sowieso van plan om daar ook op te blijven inzetten. “Het geld dat we verdiend hebben via transfers, zullen we sowieso weer investeren in onze jeugd en in onze werking.”

Arbeidsintensief

Thomas Peeters, Belgisch sporteconoom aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam, bouwt evenwel enig voorbehoud in. Zeker wat de kleinere clubs betreft. “Inzetten op de eigen jeugd is redelijk arbeidsintensief”, legt Peeters uit. “Een goede infrastructuur, de juiste kennis en mensen in huis hebben: dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Sommige Belgische clubs doen het op dat vlak goed, andere niet. En ik zie ook niet direct in hoe ze dat op korte termijn kunnen veranderen. Dan heb ik het vooral over de kleinere ploegen. Veel van die clubs hebben organisatorisch niet de middelen om een jeugdwerking zoals ploegen als Genk of Anderlecht op poten te zetten. Voor die kleinere ploegen zal het wellicht nog altijd goedkoper zijn om buitenlandse spelers aan te trekken - in de hoop die later met winst door te kunnen doorverkopen.”

Ik denk dat veel kleinere clubs een keuze zullen moeten maken. Zowel veel buitenlanders halen én een kwalitatieve jeugdwerking uitbouwen zal volgens mij financieel te zwaar worden Dennis Henderickx, leidinggevende bij de jeugdwerking van KV Mechelen

Bij KV Mechelen volgen ze de opvatting van Peeters niet helemaal. “Ik denk dat we tevreden mogen zijn met waar de jeugdwerking van de meeste Belgische clubs staat”, zegt Dennis Henderickx, al jaren leidinggevende in de jeugdwerking van Malinwa. “Veel clubs beseffen dat een duidelijke lijn en structuur bij de jeugd zijn vruchten op termijn afwerpt. Genk en Club Brugge doen het prima. Anderlecht heeft enorm veel talent dat soms wat moeilijker te managen is. Daar moeten ze veel energie steken in het begeleiden van spelers. Charleroi komt opzetten. Standard heet een goede jeugd, AA Gent probeert aan te klampen.”

Henderickx verwacht niet dat de jeugdwerking bij de topclubs aan kwaliteit zal moeten inboeten door de huidige crisis. Voor de kleinere clubs wordt het volgens hem een belangrijke periode - er zullen knopen moeten doorgehakt worden. “Ik had gedacht dat wij - KV Mechelen - zouden moeten besparen. Maar we gaan juist méér inzetten op de jeugd om er nog meer rendement uit te halen. Wij trekken de kaart van de jonge Belgen, en ik denk dat veel clubs een keuze zullen moeten maken. Zowel veel buitenlanders - al dan niet via huurovereenkomsten - halen én een kwalitatieve jeugdwerking uitbouwen zal voor veel kleinere clubs volgens mij financieel te zwaar worden.” Welke clubs durven voor de jeugd te gaan?

