Na apengeluiden en 'de Congo is van ons': Sporting Hasselt moet match achter gesloten deuren spelen

10 oktober 2018

23u38

Bron: belga 0 Belgisch Voetbal Voetbalclub Sporting Hasselt, die speelt in de tweede amateurklasse B, moet van het Sportcomité Voetbal Vlaanderen een wedstrijd achter gesloten deuren spelen. Tijdens de match Sporting Hasselt - FC Turnhout van 22 september kwamen namelijk racistische gezangen uit het Hasseltse supportersvak. Hasselt krijgt ook een boete van 5.000 euro, waarvan 1.500 euro met uitstel.

Het bestuur van Sporting Hasselt wees voor de racistische gezangen naar supporters van ASV Geel, die waren uitgenodigd door de Hasseltse supportersclub. Volgens het Sportcomité had de Hasseltse club rekening kunnen houden met de gevoeligheden die er zijn tussen ASV Geel en FC Turnhout, twee Kempense clubs.

Vanuit het supportersvak van FC Turnhout werd vuurwerk op het veld gegooid, iets wat werd vastgelegd door een camera. Voor het vuurwerk werd de club uit Turnhout veroordeeld tot een geldboete van 1.500 euro, waarvan 1.000 euro met uitstel. Een eerder voorwaardelijk opgelegde boete van 250 euro wordt nu omgezet naar een effectieve boete.

De fans in Hasselt maakten ook apengeluiden en even later klonk ook 'de Congo is van ons, toen een Turnhoutspeler geblesseerd op de grond lag. Vooral Djeson Olongo, die het Turnhoutse doelpunt scoorde, kreeg het hard te verduren.

"Individuen identificeren"

Advocaat Tom Van Overbeke van Sporting Hasselt betreurt dat het clubbestuur in deze zaak veroordeeld wordt, en niet de betrokkenen zelf.

"Het bestuur zal investeren in een camera om dergelijke supporters te identificeren, zodat deze personen en niet de club zullen opdraaien voor deze kosten, " aldus Van Overbeke, die ook hekelt dat een soortgelijk incident op de voorbije Pukkelpopeditie op een andere manier werd aangepakt. Hij laat weten dat de club in hoger beroep gaat.