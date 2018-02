Na Anderlecht: Paul Gheysens probeert andere Belgische club te kopen Niels Vleminckx

07 februari 2018

06u57

Bron: Eigen berichtgeving 4 Belgisch Voetbal Paul Gheysens heeft een bod uitgebracht op tweedeklasser Union Sint-Gillis. Zonder succes: de traditieclub vond het bod te laag en wil haar ziel behouden.

Was het Belgisch voetbal een docusoap, dan was Ghelamco-topman Paul Gheysens de steracteur - tegenwoordig gaat er geen scène meer voorbij zonder de West-Vlaming in een prominente rol. In Gent bouwde hij de Ghelamco Arena. In Antwerpen zuiverde hij de schuldenberg en kocht hij een ticket richting play-off 1. In Brussel vocht hij voor zijn Eurostadion en bood hij op Anderlecht. Twee keer zonder succes dus in de hoofdstad. Geen twee zonder drie: volgens onze informatie ving Gheysens ook bot bij tweedeklasser Union Sint-Gillis.

Verschillende zeer goed geïnformeerde bronnen bevestigen aan onze redactie dat de grote baas van Ghelamco een bod heeft gedaan op de traditieclub, die in de jaren 30 drie keer kampioen werd. Union was de voorbije maanden de markt opgetrokken om na te gaan of er investeerders bereid waren vers kapitaal aan te brengen of zelfs de club over te nemen. In de ratrace die 1B is, met buitenlandse miljonairs die bij zowat elke ploeg financieel bijspringen, ondervindt Union grote moeilijkheden om sportief competitief te zijn. Over enkele weken strijdt het om het behoud in de play-downs.

Gheysens houdt wel van een berekende gok. In de vastgoedsector verdient hij onder meer geld door te speculeren op gronden - vraag maar aan het Club Brugge van Bart Verhaeghe - en hij zag in Union een soortgelijke opportuniteit. Een ploeg in de grootste stad van het land, met een groot potentieel - in derde klasse kwamen tot 4.000 fans naar de thuismatchen -, een rijke traditie en vooral: een stadionprobleem. De Brusselaars moeten al twee seizoenen uitwijken naar het overmaatse Koning Boudewijn-stadion omdat het eigen Joseph Marien-stadion niet aan de licentievoorwaarden voldoet.

Externe geldschieter

Alleen was het aanbod van Gheysens onvoldoende om het huidige bestuur te overtuigen. Union verkiest ook om een club van de supporters te blijven. Het is niet van plan om een nieuw stadion te bouwen. Integendeel, vanaf volgende week moeten de werken in het Marienstadion starten: een project van ruwweg vier miljoen euro, waarvan het overgrote deel via overheidssubsidiëring van de gemeente en het Brussels Gewest komt. De beschermde voorgevel, symbool voor de ziel van de club, blijft overeind. Het draagvlak voor bouwheer Gheysens was klein.

De sterke man van Ghelamco wil het nieuws niet bevestigen. "Mijn focus ligt op Antwerp en het project dat daar ligt", laat de vastgoedmagnaat kort weten. Al wil dit niet veel zeggen. In het verleden ontkende de West-Vlaming ook tot het allerlaatste moment dat hij de financierder was achter Antwerp.

En Union zelf? Dat heeft intussen via een externe geldschieter een kapitaalverhoging doorgevoerd van ongeveer 1 miljoen euro.