Mulder & Van Himst hopen de 5-0 definitief te verdringen uit hun geheugen: "De heilige Guido zal opstaan" Stephan Keygnaert

14 april 2018

08u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Allebei hebben ze de vernedering op Olympia ­verdrongen naar een achterkamertje van hun ­collectief paars-witte geheugen. "5-0, nou dát hakt erin", stamelt Jan Mulder (72). Zijn maatje Paul Van Himst (74) weigert zich neer te leggen bij het ergste: "In Brugge zijn ze niet op hun gemak." Hoe schoon kan een supportershart zijn?

Het officieuze gesprekje gaat over spitsen – over Mo Salah, meer bepaald –, terwijl Paul Van Himst koffie zet.

"Wát een speler", vindt Jan Mulder.

"Wie?", vraagt Paul.

"Salah."

"Ah ja."

"Weet je wie ook een goede spits was?", test Mulder zijn gezelschap. "Uwe ­Seeler van HSV. Telkens het zijn verjaardag is, wordt dat vermeld in het Duitse journaal. Duitsland heeft de traditie om de verjaardagen van hun helden in ere te houden. ‘Vandaag is Uwe Seeler ­tachtig. Proficiat, Uwe.’ In Nederland klinkt dat later op de NOS: ‘Vandaag is Jan Mulder gestorven. Laten we er verder geen aandacht aan besteden.’"

Van Himst lacht: "Tourner la page."

Mulder: "Dank je, Paul, voor de koffie"

