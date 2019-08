Mulder en Degryse over transfer van Kums: “Als hij bij Gent maar niet op de bank belandt” TLB

22 augustus 2019

00u06

Bron: Q2 0

In de studio van Q2 lieten analisten Jan Mulder en Marc Degryse hun licht schijnen over de transfer van Sven Kums naar AA Gent, dat de middenvelder een jaar huurt van Anderlecht. “Ik begrijp deze transfer wel en ik vind het ook fijn voor Kums”, aldus Mulder, die wel een kanttekening plaatst. “De club zegt dan wel ‘welcome back champ’, maar ik heb toch iets andere geluiden gehoord vanuit het kamp van de supporters. Die nemen het hem toch een klein beetje kwalijk dat hij twee jaar geleden voor Anderlecht koos. Dat snap ik dan ook wel.”

“Als Kums bij Gent maar niet op de bank belandt”, zegt Mulder, waarna Degryse inpikt. “Kums zal in ieder geval moeten vechten voor zijn plek, want tot nu toe liep het aardig bij Gent. Bovendien spelen ze nu meestal ook in een ander systeem dan in de periode onder Hein Vanhaezebrouck. Nu spelen ze meestal met vier middenvelders, dus ook daar zal Kums toch aan moeten wennen.” Dat wordt allemaal niet vanzelfsprekend voor de middenvelder, beseft Mulder. “Kums gedijt het best in rust en gelukzaligheid. Dan gaat hij beter spelen. Hij moet niet vechten, dat is al een slecht begin voor hem. Kums moet zeker zijn van zijn zaak.”

Bekijk de volledige analyse van Jan Mulder en Marc Degryse in bovenstaande video.