Mulder en Degryse bespreken nieuwe Belgische truitjes: “Ik zou voor zwart broekje gaan” Redactie

12 november 2019

21u14

Bron: VTM 0

De Red Flames spelen vanavond tegen Litouwen voor het eerst in de nieuwe Belgische truitjes. De meningen over die truitjes waren de voorbije dagen verdeeld. Ook analisten Jan Mulder en Marc Degryse lieten bij Q2 hun licht schijnen over de shirts waarin de Rode Duivels het EK volgend jaar willen winnen. Bekijk de beelden hierboven!