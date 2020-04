MR-voorzitter Bouchez op de tonen van “we are the champions" aangesteld als voorzitter van amateurclub Francs Borains CPG

24 april 2020

21u04

Bron: Belga 6 Belgisch voetbal Georges-Louis Bouchez - voorzitter van de Franstalige Mouvement Réformateur (MR) - is de nieuwe eigenaar van amateurclub Francs Borains, dat de aanstelling op een opvallende manier aankondigde. Het schepencollege van Bergen is niet zo gelukkig met de aanwerving, en ziet de fusieplannen om een grote regionale club te creëren in het water vallen.

“Georges-Louis Bouchez is de nieuwe voorzitter van Royal Francs Borains (RFB)”, bevestigt de club uit Boussu-Bois uit Henegouwen, die komend seizoen naar eerste amateur promoveert. “Zijn aanduiding is unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van vrijdag 24 april. RFB begint zo aan een nieuwe pagina in zijn geschiedenis.”

“Dit is een eer voor mij”, vertelde de 34-jarige voorzitter van de Franstalige liberalen bij zijn voorstelling in het Robert Urbainstadion, waar de regels van de social distancing werden gerespecteerd. “Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in de Borinage. De sportieve ambitie is zeker aanwezig. Maar we gaan het niet zomaar doen.”

In een video op Twitter is te zien hoe Bouchez op de tonen van “We are the champions” van Queen zowaar als een rockster wordt onthaald als nieuwe voorzitter van de club.

GLB accueilli comme une rockstar en tant que nouveau président des Francs Borains.

Het schepencollege van Bergen is minder tevreden met de aanstelling van Bouchez als eigenaar van de Henegouwse ploeg. Het Bergense college haalt aan dat de MR-voorzitter de fusiegesprekken tussen Francs Borains en Royal Albert Quévy-Mons - die tot een grote regionale voetbalclub moesten leiden - “politiek gesaboteerd" zou hebben, door tijdens de onderhandelingen politieke druk uit te oefenen.

Bouchez zelf haalt aan dat hij de goedkeuring had gekregen van de burgemeester van Dour, Carlo Di Antonio, en die van Boussu, Jean-Claude Debiève, om zich kandidaat te stellen om clubvoorzitter te worden. “De ploeg is niet van één persoon of partij, maar van een regio”, vertelt hij.