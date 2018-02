Mpoku roept op tot maatregelen na derde geval van racisme in een maand tijd: "Ik hoop dat hogergeplaatsten hiervan wakker worden" DMM

09 februari 2018

09u52 100 Belgisch Voetbal "No sweat, no glory, no racism." Met die duidelijke boodschap stapten de Clubspelers gisteren op het veld, maar dat hadden sommige supporters toch even anders begrepen. Standard-middenvelder Paul-José Mpoku kreeg opnieuw oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd in Jan Breydel. "Ik hoop dat de prominenten in het wereldje zich dit eens écht gaan aantrekken."

Het was een slogan die een antwoord moest zijn op de oerwoudgeluiden van de eigen fans, maar helaas heeft "No sweat, no glory, no racism" zijn doel helemaal gemist. Net als afgelopen zondag in het duel tegen Charleroi bezondigden de Club-supporters zich opnieuw aan wangedrag. Gillet en Carcela kregen bekers bier toegeworpen, terwijl Paul-José Mpoku apengeluiden naar de oren kreeg geslingerd. De Luikse dribbelkont ging duidelijk protesteren bij de wedstrijdleiding en keerde in een tweet nog eens terug op het voorval.

"In de eerste plaats wil ik de Standard-supporters bedanken voor de steun en de sfeer tijdens de wedstrijd. Tegelijk wil ik ook de Club-fans bedanken, al denk ik niet dat sommigen daarvan een plaats in een voetbalstadion hebben. Ik hoop dat dit voorval het geweten van de hogergeplaatsten in de voetbalwereld prikkelt. Apengeluiden, terwijl je als speler van het veld komt, zijn gewoon onacceptabel. Ik ben hierin lang niet het eerste slachtoffer, maar ik hoop wel bij de laatsten te zijn."

Derde geval in een grote maand tijd

Een scherpe uithaal die wel kan tellen, zeker gezien dit op korte tijd al het derde racismegeval is in de Jupiler Pro League. Charleroi-speler Francis N'Ganga kreeg zondag eveneens oerwoudgeluiden te verwerken. N'Ganga liep in die wedstrijd vroeg tegen een gele kaart aan en bleef na een fout lange tijd op de grond liggen. Een deel van de Club-supporters kon dit niet appreciëren en hun gefluit ontaardde algauw in wangedrag.

Ook N'Ganga stelde de geluiden van de supporters aan de kaak. "Mooie puntendeling in Brugge en mijn felicitaties aan de Brugse supporters die apengeluiden hebben gezongen. Jullie zijn de kampioenen van de clowns. We zijn niet in de middeleeuwen, maar in 2018", zette de Fransman op Twitter. In een kort antwoord liet Mpoku toen trouwens al weten dat een reactie vanuit de Belgische voetbalbond hoog nodig is. "Zolang zij niet reageren, zal het spijtig genoeg altijd hetzelfde blijven."

Reken daarbovenop nog eens de uithaal van Standard-middenvelder Agbo in het duel tegen Kortrijk net voor Nieuwjaar en dan kom je al snel bij drie racismegevallen in één grote maand tijd uit. Agbo kreeg in het Guldensporenstadion ook oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd en beantwoordde die gebaren door een flesje water hard in de tribunes te gooien. Een ongepaste reactie die de Standard-speler toen op een rode kaart kwam te staan.

Même à Lokeren c’était pareil... Tant que l’union Belge n’agira pas, malheureusement ça sera toujours pareil... #SayNoToRacism Paul-Jose Mpoku(@ PaulJoseMpoku) link

Maatregelen nodig

Pierre François, CEO bij de KBVB, liet toen weten ermee aan de slag te gaan. In 'Sudpresse' liet hij toen optekenen: "Ik ben het beu. Het wordt tijd dat er een einde komt aan racisme in de stadions. Op Europees niveau kun je dit door de FIFA gemakkelijker aanpakken, maar wij moeten zelf actie ondernemen. We moeten gepaste sancties opleggen om dit te stoppen."

Helaas is net die waarschuwing bij de recente gevallen rond N'Ganga en Mpoku in dovemansoren gevallen. Club Brugge zelf liet na het incident met N'Ganga wel weten te zullen samenwerken met de politie om videobeelden analyseren. De West-Vlamingen hopen zo om de racistische fans te identificeren en te bestraffen. Fans die herkend worden, kunnen door Club een stadionverbod opgelegd krijgen. Of blauw-zwart ook na de nieuwe feiten rond Mpoku een onderzoek zal starten, is niet geweten.

Duidelijke boodschap vanavond: No Sweat, No Glory, No Racism! #CluSta pic.twitter.com/43jm0OS8IE Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link