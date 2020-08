Morgen start nieuwe vrouwencompetitie, mét Tessa Wullaert als uithangbord: “Iedereen zal superfavoriet willen kloppen” DD

27 augustus 2020

05u00 0 Super League Met de Scooore Super League is er een nieuwe naam. Met de Nationale Loterij een mooie sponsor. De clubs worden ­financieel beter geholpen. Er zijn voedingsspecialisten en medische ­begeleiding voor iedereen. Er is het nieuwe format met 10 ploegen en er is met Eleven Sports een televisiepartner. Ja, het Belgische vrouwenvoetbal maakt een sprong. Met Tessa Wullaert als uithangbord.

Tessa Wullaert (Anderlecht): “Iedereen zal superfavoriet willen kloppen”

Hoe blij ben je dat jullie meer op de ­televisie komen?

“Heel blij. Het heeft voor de Flames goed gewerkt. Ik ben ook blij dat niet meteen alle wedstrijden te zien zijn. Laat het maar groeien.”

Heb je in Engeland gemerkt dat het voor meer dynamiek zorgt?

“Tuurlijk. Daar kon je alles zien via de FA-player. Gratis. Er waren meer en meer supporters. Zelfs die van de concurrentie beginnen je dan te kennen. Dat ze je kunnen volgen vanop afstand was voor mijn familie toen belangrijk en dat is het door corona voor iedereen.”

De vrouwenploeg van Anderlecht gaat alles oprollen? Jij en Missipo zijn nieuw en ik tel een stuk of acht ­Flames bij de ploeg die de voorbije drie seizoenen ook al kampioen was.

“We zullen zien. De anderen gaan er hun kop voorleggen. Ze zullen ook fysiek tot het uiterste gaan om de superfavoriet te kloppen. Dat is niet gemakkelijk, zo was het bij City ook.”

Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal: “Meer Flames terughalen”

Vanaf dit weekend wordt het anders en beter, klinkt het. Is dat ook zo?

“Dat geloven wij echt. 10 ­ploegen, 18 wedstrijden en dan play-offs. Drie seizoenen is degraderen onmogelijk. Als de kampioen van de tweede afdeling aan de licentie­voorwaarden voldoet, dan mag die promoveren en ­zullen we de competitie ­uitbreiden.”

Waarom zo zeker dat dit een grote stap vooruit is?

“Omdat er nu geld is van de Voetbalbond, de Nationale Loterij en de Pro League kunnen de budgetten omhoog. Het extra geld moet verplicht gaan naar een beter kader, een keeperscoach, een fysical coach, video-analyse... Meer teams betekent dat er meer jeugd naar het hoogste niveau kan. Onze talent­detectie werkte een tijdje ­geleden met 18 meisjes in de U15. Vandaag zijn er 60 talenten gerekruteerd. Die kunnen op termijn ­misschien allemaal naar de Super League. De Flames zijn het uithangbord van het vrouwenvoetbal, de kijk­cijfers bij Q2 zijn echt oké. En nu komt de competitie ook op TV.”

Is televisie zo belangrijk?

“Zeker voor de uitstraling. We doen ook heel veel met sociale media en morgen lanceren we de website www.scooore-superleague.be. Misschien kunnen we nog een paar ­Flames terughalen. Vier­voudig Gouden Schoen Tessa Wullaert (ex-Manchester City, red.) is ­terug, Heleen Jaques ook. De betere ­speelsters kunnen nu bij tien teams terecht. De ­kwaliteit wordt beter ­gespreid.”