Mooie geste van Club: gratis Eleven Sports voor 24.000 abonnees NVK

06 augustus 2020

07u11 2 Jupiler Pro League Opmerkelijk: elke abonnee van Club Brugge krijgt tot Nieuwjaar een gratis abonnement op Eleven Sports. "Onze 24.300 abonnees hebben zich superloyaal getoond tegenover Club. Daarvoor wilden we ze iets in de plaats geven", zegt chief business officer Bob Madou.

De supporters krijgen een voucher waarmee ze via het platform van Eleven naar alle wedstrijden van Club kunnen kijken - en bij uitbreiding van 1A, 1B en het vrouwenvoetbal. Zo wil blauw-zwart tegemoetkomen aan de fans die wel betaald hebben voor hun seizoenskaart, maar door de corona-epidemie op gesloten deuren stuiten.

"Dit verandert niets aan onze afspraak met de fans: per wedstrijd die zonder publiek doorgaat, kunnen ze nog steeds een percentage van hun abonnement terugvragen. Natuurlijk hopen we dat ze dat niet zullen doen. Maar dan willen we hen wel op andere manieren helpen."

Lees ook: Antwerpse profclubs kunnen dan toch thuis spelen: “Je mag niet alles verbieden wat leuk is”

Vijf jaar geleden nog kampioen met AA Gent, nu dreigt B-kern voor Dejaegere en Asare

“Lille verhoogt bod op David”